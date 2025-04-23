SegnaliSezioni
Nils R M Peleman

Unity Signal

Nils R M Peleman
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 83%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
851
Profit Trade:
630 (74.03%)
Loss Trade:
221 (25.97%)
Best Trade:
28 878.39 EUR
Worst Trade:
-12 714.92 EUR
Profitto lordo:
592 005.33 EUR (86 565 pips)
Perdita lorda:
-302 114.58 EUR (75 423 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (16 734.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
83 159.78 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
96.47%
Massimo carico di deposito:
13.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.10
Long Trade:
399 (46.89%)
Short Trade:
452 (53.11%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
340.65 EUR
Profitto medio:
939.69 EUR
Perdita media:
-1 367.03 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-20 386.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-35 780.68 EUR (6)
Crescita mensile:
2.73%
Previsione annuale:
33.18%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
545.10 EUR
Massimale:
35 780.68 EUR (5.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.14% (34 565.47 EUR)
Per equità:
13.35% (83 907.77 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 444
NZDCAD 365
AUDNZD 42
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 207K
NZDCAD 111K
AUDNZD 13K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 4.9K
NZDCAD 6.3K
AUDNZD -36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28 878.39 EUR
Worst Trade: -12 715 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +16 734.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -20 386.15 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.


Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.

Symbols traded on this account:

• AUDCAD
• NZDCAD


Non ci sono recensioni
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
