Trade:
851
Profit Trade:
630 (74.03%)
Loss Trade:
221 (25.97%)
Best Trade:
28 878.39 EUR
Worst Trade:
-12 714.92 EUR
Profitto lordo:
592 005.33 EUR (86 565 pips)
Perdita lorda:
-302 114.58 EUR (75 423 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (16 734.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
83 159.78 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
96.47%
Massimo carico di deposito:
13.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.10
Long Trade:
399 (46.89%)
Short Trade:
452 (53.11%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
340.65 EUR
Profitto medio:
939.69 EUR
Perdita media:
-1 367.03 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-20 386.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-35 780.68 EUR (6)
Crescita mensile:
2.73%
Previsione annuale:
33.18%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
545.10 EUR
Massimale:
35 780.68 EUR (5.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.14% (34 565.47 EUR)
Per equità:
13.35% (83 907.77 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|444
|NZDCAD
|365
|AUDNZD
|42
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|207K
|NZDCAD
|111K
|AUDNZD
|13K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|4.9K
|NZDCAD
|6.3K
|AUDNZD
|-36
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +28 878.39 EUR
Worst Trade: -12 715 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +16 734.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -20 386.15 EUR
Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.
• AUDCAD
Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.
Symbols traded on this account:
• AUDCAD
• NZDCAD
