Nils R M Peleman

Unity Signal

Nils R M Peleman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
53 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 101%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 014
Gewinntrades:
765 (75.44%)
Verlusttrades:
249 (24.56%)
Bester Trade:
28 878.39 EUR
Schlechtester Trade:
-12 714.92 EUR
Bruttoprofit:
696 240.14 EUR (102 261 pips)
Bruttoverlust:
-342 875.30 EUR (84 700 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (16 734.43 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
83 159.78 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
96.28%
Max deposit load:
13.78%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
9.88
Long-Positionen:
468 (46.15%)
Short-Positionen:
546 (53.85%)
Profit-Faktor:
2.03
Mathematische Gewinnerwartung:
348.49 EUR
Durchschnittlicher Profit:
910.12 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1 377.01 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-20 386.15 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35 780.68 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
3.17%
Jahresprognose:
38.43%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
545.10 EUR
Maximaler:
35 780.68 EUR (5.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.14% (34 565.47 EUR)
Kapital:
13.35% (83 907.77 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 554
NZDCAD 418
AUDNZD 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 250K
NZDCAD 140K
AUDNZD 13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 7.6K
NZDCAD 10K
AUDNZD -36
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28 878.39 EUR
Schlechtester Trade: -12 715 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16 734.43 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20 386.15 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.


Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.

Symbols traded on this account:

• AUDCAD
• NZDCAD


Keine Bewertungen
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 23:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
