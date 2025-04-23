- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 014
Gewinntrades:
765 (75.44%)
Verlusttrades:
249 (24.56%)
Bester Trade:
28 878.39 EUR
Schlechtester Trade:
-12 714.92 EUR
Bruttoprofit:
696 240.14 EUR (102 261 pips)
Bruttoverlust:
-342 875.30 EUR (84 700 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (16 734.43 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
83 159.78 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
96.28%
Max deposit load:
13.78%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
9.88
Long-Positionen:
468 (46.15%)
Short-Positionen:
546 (53.85%)
Profit-Faktor:
2.03
Mathematische Gewinnerwartung:
348.49 EUR
Durchschnittlicher Profit:
910.12 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1 377.01 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-20 386.15 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35 780.68 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
3.17%
Jahresprognose:
38.43%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
545.10 EUR
Maximaler:
35 780.68 EUR (5.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.14% (34 565.47 EUR)
Kapital:
13.35% (83 907.77 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|554
|NZDCAD
|418
|AUDNZD
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|250K
|NZDCAD
|140K
|AUDNZD
|13K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|7.6K
|NZDCAD
|10K
|AUDNZD
|-36
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28 878.39 EUR
Schlechtester Trade: -12 715 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16 734.43 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20 386.15 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.
• AUDCAD
Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.
Symbols traded on this account:
• AUDCAD
• NZDCAD
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
101%
0
0
USD
USD
703K
EUR
EUR
53
99%
1 014
75%
96%
2.03
348.49
EUR
EUR
13%
1:500