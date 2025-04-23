- Incremento
Total de Trades:
1 011
Transacciones Rentables:
762 (75.37%)
Transacciones Irrentables:
249 (24.63%)
Mejor transacción:
28 878.39 EUR
Peor transacción:
-12 714.92 EUR
Beneficio Bruto:
695 235.80 EUR (102 028 pips)
Pérdidas Brutas:
-342 875.30 EUR (84 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (16 734.43 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
83 159.78 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
96.28%
Carga máxima del depósito:
13.78%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
9.85
Transacciones Largas:
468 (46.29%)
Transacciones Cortas:
543 (53.71%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
348.53 EUR
Beneficio medio:
912.38 EUR
Pérdidas medias:
-1 377.01 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-20 386.15 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35 780.68 EUR (6)
Crecimiento al mes:
3.35%
Pronóstico anual:
40.71%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
545.10 EUR
Máxima:
35 780.68 EUR (5.69%)
Reducción relativa:
De balance:
8.14% (34 565.47 EUR)
De fondos:
13.35% (83 907.77 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|552
|NZDCAD
|417
|AUDNZD
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|250K
|NZDCAD
|139K
|AUDNZD
|13K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|7.5K
|NZDCAD
|9.9K
|AUDNZD
|-36
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Mejor transacción: +28 878.39 EUR
Peor transacción: -12 715 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +16 734.43 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -20 386.15 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.
• AUDCAD
Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.
Symbols traded on this account:
• AUDCAD
• NZDCAD
