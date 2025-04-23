SeñalesSecciones
Nils R M Peleman

Unity Signal

Nils R M Peleman
0 comentarios
Fiabilidad
52 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 101%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 011
Transacciones Rentables:
762 (75.37%)
Transacciones Irrentables:
249 (24.63%)
Mejor transacción:
28 878.39 EUR
Peor transacción:
-12 714.92 EUR
Beneficio Bruto:
695 235.80 EUR (102 028 pips)
Pérdidas Brutas:
-342 875.30 EUR (84 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (16 734.43 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
83 159.78 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
96.28%
Carga máxima del depósito:
13.78%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
9.85
Transacciones Largas:
468 (46.29%)
Transacciones Cortas:
543 (53.71%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
348.53 EUR
Beneficio medio:
912.38 EUR
Pérdidas medias:
-1 377.01 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-20 386.15 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35 780.68 EUR (6)
Crecimiento al mes:
3.35%
Pronóstico anual:
40.71%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
545.10 EUR
Máxima:
35 780.68 EUR (5.69%)
Reducción relativa:
De balance:
8.14% (34 565.47 EUR)
De fondos:
13.35% (83 907.77 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 552
NZDCAD 417
AUDNZD 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 250K
NZDCAD 139K
AUDNZD 13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 7.5K
NZDCAD 9.9K
AUDNZD -36
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28 878.39 EUR
Peor transacción: -12 715 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +16 734.43 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -20 386.15 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.


Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.

Symbols traded on this account:

• AUDCAD
• NZDCAD


No hay comentarios
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 23:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
