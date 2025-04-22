- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
35 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (36.36%)
En iyi işlem:
37.39 USD
En kötü işlem:
-31.22 USD
Brüt kâr:
838.75 USD (83 861 pips)
Brüt zarar:
-538.10 USD (53 797 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (188.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188.51 USD (8)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
39.37%
Maks. mevduat yükü:
30.33%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
26 (47.27%)
Satış işlemleri:
29 (52.73%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
5.47 USD
Ortalama kâr:
23.96 USD
Ortalama zarar:
-26.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-106.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.10 USD (4)
Aylık büyüme:
23.69%
Yıllık tahmin:
287.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
106.10 USD
Maksimum:
113.68 USD (32.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.79% (106.10 USD)
Varlığa göre:
18.20% (24.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.39 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +188.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 251" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
此信号EA：Golden Key
如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：
https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 。
订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：
1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；
2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 200 美元；
3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard）
4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；
5. MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 59 USD
141%
0
0
USD
USD
514
USD
USD
22
100%
55
63%
39%
1.55
5.47
USD
USD
50%
1:100