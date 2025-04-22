SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Golden Key Classic
Zhen Min Zhu

Golden Key Classic

Zhen Min Zhu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 59 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 161%
XMGlobal-Real 251
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
85
Gewinntrades:
49 (57.64%)
Verlusttrades:
36 (42.35%)
Bester Trade:
65.28 USD
Schlechtester Trade:
-43.36 USD
Bruttoprofit:
1 357.69 USD (129 256 pips)
Bruttoverlust:
-1 014.49 USD (89 001 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (201.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
201.31 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
27.89%
Max deposit load:
30.33%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
1.32
Long-Positionen:
41 (48.24%)
Short-Positionen:
44 (51.76%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
4.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-209.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-209.47 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.96%
Jahresprognose:
11.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
106.10 USD
Maximaler:
260.74 USD (34.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.79% (106.10 USD)
Kapital:
18.20% (24.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 343
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +65.28 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +201.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -209.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 251" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

此信号EA：Golden Key

如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：

https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 


订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：

1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；

2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 500 美元；

3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard

4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；

5.  MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！


Keine Bewertungen
2025.12.05 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 03:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Golden Key Classic
59 USD pro Monat
161%
0
0
USD
556
USD
36
100%
85
57%
28%
1.33
4.04
USD
50%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.