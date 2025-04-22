SinaisSeções
Zhen Min Zhu

Golden Key Classic

Zhen Min Zhu
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 172%
XMGlobal-Real 251
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
84
Negociações com lucro:
49 (58.33%)
Negociações com perda:
35 (41.67%)
Melhor negociação:
65.28 USD
Pior negociação:
-43.36 USD
Lucro bruto:
1 357.69 USD (129 256 pips)
Perda bruta:
-990.15 USD (86 567 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (201.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
201.31 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
27.89%
Depósito máximo carregado:
30.33%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.41
Negociações longas:
40 (47.62%)
Negociações curtas:
44 (52.38%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
4.38 USD
Lucro médio:
27.71 USD
Perda média:
-28.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-209.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-209.47 USD (6)
Crescimento mensal:
-14.19%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
106.10 USD
Máximo:
260.74 USD (34.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.79% (106.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.20% (24.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +65.28 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +201.31 USD
Máxima perda consecutiva: -209.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 251" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

此信号EA：Golden Key

如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：

https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 


订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：

1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；

2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 500 美元；

3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard

4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；

5.  MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！


