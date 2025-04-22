SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Golden Key Classic
Zhen Min Zhu

Golden Key Classic

Zhen Min Zhu
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 59 USD al mese
crescita dal 2025 141%
XMGlobal-Real 251
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
35 (63.63%)
Loss Trade:
20 (36.36%)
Best Trade:
37.39 USD
Worst Trade:
-31.22 USD
Profitto lordo:
838.75 USD (83 861 pips)
Perdita lorda:
-538.10 USD (53 797 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (188.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188.51 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
39.37%
Massimo carico di deposito:
30.33%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
26 (47.27%)
Short Trade:
29 (52.73%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
5.47 USD
Profitto medio:
23.96 USD
Perdita media:
-26.91 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-106.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.10 USD (4)
Crescita mensile:
31.17%
Previsione annuale:
378.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
106.10 USD
Massimale:
113.68 USD (32.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.79% (106.10 USD)
Per equità:
18.20% (24.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 301
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.39 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +188.51 USD
Massima perdita consecutiva: -106.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 251" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

此信号EA：Golden Key

如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：

https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 


订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：

1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；

2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 200 美元；

3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard

4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；

5.  MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！


Non ci sono recensioni
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Golden Key Classic
59USD al mese
141%
0
0
USD
514
USD
22
100%
55
63%
39%
1.55
5.47
USD
50%
1:100
