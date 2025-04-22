- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
35 (63.63%)
Loss Trade:
20 (36.36%)
Best Trade:
37.39 USD
Worst Trade:
-31.22 USD
Profitto lordo:
838.75 USD (83 861 pips)
Perdita lorda:
-538.10 USD (53 797 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (188.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188.51 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
39.37%
Massimo carico di deposito:
30.33%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
26 (47.27%)
Short Trade:
29 (52.73%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
5.47 USD
Profitto medio:
23.96 USD
Perdita media:
-26.91 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-106.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.10 USD (4)
Crescita mensile:
31.17%
Previsione annuale:
378.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
106.10 USD
Massimale:
113.68 USD (32.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.79% (106.10 USD)
Per equità:
18.20% (24.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 251" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
此信号EA：Golden Key
如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：
https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 。
订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：
1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；
2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 200 美元；
3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard）
4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；
5. MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
59USD al mese
141%
0
0
USD
USD
514
USD
USD
22
100%
55
63%
39%
1.55
5.47
USD
USD
50%
1:100