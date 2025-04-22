シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Golden Key Classic
Zhen Min Zhu

Golden Key Classic

Zhen Min Zhu
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  59  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 172%
XMGlobal-Real 251
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
84
利益トレード:
49 (58.33%)
損失トレード:
35 (41.67%)
ベストトレード:
65.28 USD
最悪のトレード:
-43.36 USD
総利益:
1 357.69 USD (129 256 pips)
総損失:
-990.15 USD (86 567 pips)
最大連続の勝ち:
8 (201.31 USD)
最大連続利益:
201.31 USD (8)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
27.89%
最大入金額:
30.33%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.41
長いトレード:
40 (47.62%)
短いトレード:
44 (52.38%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
4.38 USD
平均利益:
27.71 USD
平均損失:
-28.29 USD
最大連続の負け:
6 (-209.47 USD)
最大連続損失:
-209.47 USD (6)
月間成長:
-14.19%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
106.10 USD
最大の:
260.74 USD (34.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.79% (106.10 USD)
エクイティによる:
18.20% (24.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +65.28 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +201.31 USD
最大連続損失: -209.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 251"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

此信号EA：Golden Key

如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：

https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 


订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：

1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；

2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 500 美元；

3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard

4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；

5.  MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！


レビューなし
2025.12.05 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 03:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Golden Key Classic
59 USD/月
172%
0
0
USD
581
USD
35
100%
84
58%
28%
1.37
4.38
USD
50%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください