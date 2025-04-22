- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
84
利益トレード:
49 (58.33%)
損失トレード:
35 (41.67%)
ベストトレード:
65.28 USD
最悪のトレード:
-43.36 USD
総利益:
1 357.69 USD (129 256 pips)
総損失:
-990.15 USD (86 567 pips)
最大連続の勝ち:
8 (201.31 USD)
最大連続利益:
201.31 USD (8)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
27.89%
最大入金額:
30.33%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.41
長いトレード:
40 (47.62%)
短いトレード:
44 (52.38%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
4.38 USD
平均利益:
27.71 USD
平均損失:
-28.29 USD
最大連続の負け:
6 (-209.47 USD)
最大連続損失:
-209.47 USD (6)
月間成長:
-14.19%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
106.10 USD
最大の:
260.74 USD (34.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.79% (106.10 USD)
エクイティによる:
18.20% (24.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +65.28 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +201.31 USD
最大連続損失: -209.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 251"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
此信号EA：Golden Key
如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：
https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 。
订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：
1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；
2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 500 美元；
3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard）
4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；
5. MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！
レビューなし
