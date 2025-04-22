SignauxSections
Zhen Min Zhu

Golden Key Classic

Zhen Min Zhu
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 59 USD par mois
croissance depuis 2025 141%
XMGlobal-Real 251
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
55
Bénéfice trades:
35 (63.63%)
Perte trades:
20 (36.36%)
Meilleure transaction:
37.39 USD
Pire transaction:
-31.22 USD
Bénéfice brut:
838.75 USD (83 861 pips)
Perte brute:
-538.10 USD (53 797 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (188.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
188.51 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
39.37%
Charge de dépôt maximale:
30.33%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.64
Longs trades:
26 (47.27%)
Courts trades:
29 (52.73%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
5.47 USD
Bénéfice moyen:
23.96 USD
Perte moyenne:
-26.91 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-106.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-106.10 USD (4)
Croissance mensuelle:
31.17%
Prévision annuelle:
378.19%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
106.10 USD
Maximal:
113.68 USD (32.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.79% (106.10 USD)
Par fonds propres:
18.20% (24.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 301
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.39 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +188.51 USD
Perte consécutive maximale: -106.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 251" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

此信号EA：Golden Key

如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：

https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 


订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：

1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；

2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 200 美元；

3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard

4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；

5.  MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！


Aucun avis
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
