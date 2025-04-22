- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
55
Bénéfice trades:
35 (63.63%)
Perte trades:
20 (36.36%)
Meilleure transaction:
37.39 USD
Pire transaction:
-31.22 USD
Bénéfice brut:
838.75 USD (83 861 pips)
Perte brute:
-538.10 USD (53 797 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (188.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
188.51 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
39.37%
Charge de dépôt maximale:
30.33%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.64
Longs trades:
26 (47.27%)
Courts trades:
29 (52.73%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
5.47 USD
Bénéfice moyen:
23.96 USD
Perte moyenne:
-26.91 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-106.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-106.10 USD (4)
Croissance mensuelle:
31.17%
Prévision annuelle:
378.19%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
106.10 USD
Maximal:
113.68 USD (32.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.79% (106.10 USD)
Par fonds propres:
18.20% (24.27 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD#
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +37.39 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +188.51 USD
Perte consécutive maximale: -106.10 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 251" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
此信号EA：Golden Key
如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：
https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 。
订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：
1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；
2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 200 美元；
3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard）
4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；
5. MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
59 USD par mois
141%
0
0
USD
USD
514
USD
USD
22
100%
55
63%
39%
1.55
5.47
USD
USD
50%
1:100