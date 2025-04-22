СигналыРазделы
Zhen Min Zhu

Golden Key Classic

Zhen Min Zhu
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 59 USD в месяц
прирост с 2025 172%
XMGlobal-Real 251
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
49 (58.33%)
Убыточных трейдов:
35 (41.67%)
Лучший трейд:
65.28 USD
Худший трейд:
-43.36 USD
Общая прибыль:
1 357.69 USD (129 256 pips)
Общий убыток:
-990.15 USD (86 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (201.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
201.31 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
29.35%
Макс. загрузка депозита:
30.33%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
40 (47.62%)
Коротких трейдов:
44 (52.38%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
4.38 USD
Средняя прибыль:
27.71 USD
Средний убыток:
-28.29 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-209.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-209.47 USD (6)
Прирост в месяц:
-14.19%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.10 USD
Максимальная:
260.74 USD (34.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.79% (106.10 USD)
По эквити:
18.20% (24.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.28 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +201.31 USD
Макс. убыток в серии: -209.47 USD

此信号EA：Golden Key

如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：

https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 


订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：

1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；

2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 500 美元；

3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard

4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；

5.  MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！


