- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
49 (58.33%)
Убыточных трейдов:
35 (41.67%)
Лучший трейд:
65.28 USD
Худший трейд:
-43.36 USD
Общая прибыль:
1 357.69 USD (129 256 pips)
Общий убыток:
-990.15 USD (86 567 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (201.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
201.31 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
29.35%
Макс. загрузка депозита:
30.33%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.41
Длинных трейдов:
40 (47.62%)
Коротких трейдов:
44 (52.38%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
4.38 USD
Средняя прибыль:
27.71 USD
Средний убыток:
-28.29 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-209.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-209.47 USD (6)
Прирост в месяц:
-14.19%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.10 USD
Максимальная:
260.74 USD (34.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.79% (106.10 USD)
По эквити:
18.20% (24.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +65.28 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +201.31 USD
Макс. убыток в серии: -209.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 251" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
此信号EA：Golden Key
如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：
https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 。
订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：
1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；
2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 500 美元；
3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard）
4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；
5. MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
59 USD в месяц
172%
0
0
USD
USD
581
USD
USD
35
100%
84
58%
29%
1.37
4.38
USD
USD
50%
1:100