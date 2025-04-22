SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Golden Key Classic
Zhen Min Zhu

Golden Key Classic

Zhen Min Zhu
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 172%
XMGlobal-Real 251
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
84
Transacciones Rentables:
49 (58.33%)
Transacciones Irrentables:
35 (41.67%)
Mejor transacción:
65.28 USD
Peor transacción:
-43.36 USD
Beneficio Bruto:
1 357.69 USD (129 256 pips)
Pérdidas Brutas:
-990.15 USD (86 567 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (201.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
201.31 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
27.89%
Carga máxima del depósito:
30.33%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
1.41
Transacciones Largas:
40 (47.62%)
Transacciones Cortas:
44 (52.38%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
4.38 USD
Beneficio medio:
27.71 USD
Pérdidas medias:
-28.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-209.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-209.47 USD (6)
Crecimiento al mes:
-14.19%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
106.10 USD
Máxima:
260.74 USD (34.29%)
Reducción relativa:
De balance:
49.79% (106.10 USD)
De fondos:
18.20% (24.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +65.28 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +201.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -209.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 251" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

此信号EA：Golden Key

如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：

https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 


订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：

1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；

2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 500 美元；

3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard

4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；

5.  MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！


2025.12.05 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 03:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
