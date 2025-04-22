- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
84
Transacciones Rentables:
49 (58.33%)
Transacciones Irrentables:
35 (41.67%)
Mejor transacción:
65.28 USD
Peor transacción:
-43.36 USD
Beneficio Bruto:
1 357.69 USD (129 256 pips)
Pérdidas Brutas:
-990.15 USD (86 567 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (201.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
201.31 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
27.89%
Carga máxima del depósito:
30.33%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
1.41
Transacciones Largas:
40 (47.62%)
Transacciones Cortas:
44 (52.38%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
4.38 USD
Beneficio medio:
27.71 USD
Pérdidas medias:
-28.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-209.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-209.47 USD (6)
Crecimiento al mes:
-14.19%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
106.10 USD
Máxima:
260.74 USD (34.29%)
Reducción relativa:
De balance:
49.79% (106.10 USD)
De fondos:
18.20% (24.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD#
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD#
|368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD#
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +65.28 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +201.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -209.47 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 251" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
此信号EA：Golden Key
如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：
https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 。
订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：
1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；
2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 500 美元；
3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard）
4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；
5. MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
59 USD al mes
172%
0
0
USD
USD
581
USD
USD
35
100%
84
58%
28%
1.37
4.38
USD
USD
50%
1:100