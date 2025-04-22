- 成长
交易:
84
盈利交易:
49 (58.33%)
亏损交易:
35 (41.67%)
最好交易:
65.28 USD
最差交易:
-43.36 USD
毛利:
1 357.69 USD (129 256 pips)
毛利亏损:
-990.15 USD (86 567 pips)
最大连续赢利:
8 (201.31 USD)
最大连续盈利:
201.31 USD (8)
夏普比率:
0.17
交易活动:
29.35%
最大入金加载:
30.33%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.41
长期交易:
40 (47.62%)
短期交易:
44 (52.38%)
利润因子:
1.37
预期回报:
4.38 USD
平均利润:
27.71 USD
平均损失:
-28.29 USD
最大连续失误:
6 (-209.47 USD)
最大连续亏损:
-209.47 USD (6)
每月增长:
-14.19%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
106.10 USD
最大值:
260.74 USD (34.29%)
相对跌幅:
结余:
49.79% (106.10 USD)
净值:
18.20% (24.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +65.28 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +201.31 USD
最大连续亏损: -209.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 251 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
此信号EA：Golden Key
如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：
https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 。
订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：
1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；
2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 500 美元；
3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard）
4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；
5. MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！
