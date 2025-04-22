信号部分
Zhen Min Zhu

Golden Key Classic

Zhen Min Zhu
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 59 USD per 
增长自 2025 172%
XMGlobal-Real 251
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
84
盈利交易:
49 (58.33%)
亏损交易:
35 (41.67%)
最好交易:
65.28 USD
最差交易:
-43.36 USD
毛利:
1 357.69 USD (129 256 pips)
毛利亏损:
-990.15 USD (86 567 pips)
最大连续赢利:
8 (201.31 USD)
最大连续盈利:
201.31 USD (8)
夏普比率:
0.17
交易活动:
29.35%
最大入金加载:
30.33%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.41
长期交易:
40 (47.62%)
短期交易:
44 (52.38%)
利润因子:
1.37
预期回报:
4.38 USD
平均利润:
27.71 USD
平均损失:
-28.29 USD
最大连续失误:
6 (-209.47 USD)
最大连续亏损:
-209.47 USD (6)
每月增长:
-14.19%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
106.10 USD
最大值:
260.74 USD (34.29%)
相对跌幅:
结余:
49.79% (106.10 USD)
净值:
18.20% (24.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +65.28 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +201.31 USD
最大连续亏损: -209.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 251 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

此信号EA：Golden Key

如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：

https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 


订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：

1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；

2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 500 美元；

3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard

4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；

5.  MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！


2025.12.05 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 03:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
