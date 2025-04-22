- 자본
- 축소
트레이드:
93
이익 거래:
52 (55.91%)
손실 거래:
41 (44.09%)
최고의 거래:
65.28 USD
최악의 거래:
-43.36 USD
총 수익:
1 464.27 USD (139 913 pips)
총 손실:
-1 124.26 USD (99 977 pips)
연속 최대 이익:
8 (201.31 USD)
연속 최대 이익:
201.31 USD (8)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
27.89%
최대 입금량:
30.33%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
1.17
롱(주식매수):
46 (49.46%)
숏(주식차입매도):
47 (50.54%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
3.66 USD
평균 이익:
28.16 USD
평균 손실:
-27.42 USD
연속 최대 손실:
6 (-209.47 USD)
연속 최대 손실:
-209.47 USD (6)
월별 성장률:
-5.37%
연간 예측:
-65.14%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
106.10 USD
최대한의:
291.66 USD (38.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.79% (106.10 USD)
자본금별:
18.20% (24.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|340
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +65.28 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +201.31 USD
연속 최대 손실: -209.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 251"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
此信号EA：Golden Key
如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：
https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 。
订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：
1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；
2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 500 美元；
3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard）
4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；
5. MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 59 USD
160%
0
0
USD
USD
553
USD
USD
37
100%
93
55%
28%
1.30
3.66
USD
USD
50%
1:100