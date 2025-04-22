시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Golden Key Classic
Zhen Min Zhu

Golden Key Classic

Zhen Min Zhu
0 리뷰
안정성
37
0 / 0 USD
월별 59 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 160%
XMGlobal-Real 251
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
93
이익 거래:
52 (55.91%)
손실 거래:
41 (44.09%)
최고의 거래:
65.28 USD
최악의 거래:
-43.36 USD
총 수익:
1 464.27 USD (139 913 pips)
총 손실:
-1 124.26 USD (99 977 pips)
연속 최대 이익:
8 (201.31 USD)
연속 최대 이익:
201.31 USD (8)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
27.89%
최대 입금량:
30.33%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
1.17
롱(주식매수):
46 (49.46%)
숏(주식차입매도):
47 (50.54%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
3.66 USD
평균 이익:
28.16 USD
평균 손실:
-27.42 USD
연속 최대 손실:
6 (-209.47 USD)
연속 최대 손실:
-209.47 USD (6)
월별 성장률:
-5.37%
연간 예측:
-65.14%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
106.10 USD
최대한의:
291.66 USD (38.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.79% (106.10 USD)
자본금별:
18.20% (24.27 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +65.28 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +201.31 USD
연속 최대 손실: -209.47 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 251"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

此信号EA：Golden Key

如果您之前从未订阅过信号，请务必查看这篇文章：

https://www.metatrader4.com/en/signals/subscribe 


订阅Golden Key Classic 信号时，请务必注意以下几点：

1. 此信号为专门交易Gold（XAUUSD）的经典趋势交易信号，每个订单都带有止损和止盈；

2. 建议您的账户杠杆不低于100倍，您的账户余额不得少于 500 美元；

3. 此信号的账户为XM平台的Ultra Low Standard类型账户，为更加准确的复制信号，建议您在XM经纪商处，开设相同类型的账户；（点此开户：XM-Ultra Low Standard

4. 此信号并非高频交易信号，可能会有一周内都不交易的时候，这是正常现象；

5.  MT4 终端需全天候运行，建议您租用 VPS 服务器，这非常重要！


2025.12.05 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 03:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 03:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 23:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Golden Key Classic
월별 59 USD
160%
0
0
USD
553
USD
37
100%
93
55%
28%
1.30
3.66
USD
50%
1:100
