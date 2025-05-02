SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BuyGold
Sukamto

BuyGold

Sukamto
1 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 446%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
600
Kârla kapanan işlemler:
591 (98.50%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (1.50%)
En iyi işlem:
220.05 USD
En kötü işlem:
-868.60 USD
Brüt kâr:
25 023.01 USD (291 638 pips)
Brüt zarar:
-2 377.40 USD (23 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
279 (13 219.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 219.32 USD (279)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
81.91%
Maks. mevduat yükü:
1.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
9.94
Alış işlemleri:
597 (99.50%)
Satış işlemleri:
3 (0.50%)
Kâr faktörü:
10.53
Beklenen getiri:
37.74 USD
Ortalama kâr:
42.34 USD
Ortalama zarar:
-264.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 277.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 277.70 USD (5)
Aylık büyüme:
14.81%
Yıllık tahmin:
180.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 277.70 USD (10.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.75% (2 277.70 USD)
Varlığa göre:
53.24% (10 949.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.fs1 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.fs1 23K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.fs1 268K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +220.05 USD
En kötü işlem: -869 USD
Maksimum ardışık kazanç: 279
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +13 219.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 277.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ortalama derecelendirme:
tdeboest
521
tdeboest 2025.05.02 12:34 
 

Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.

2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.18 02:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.05.18 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 10:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 02:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.14 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 02:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BuyGold
Ayda 30 USD
446%
0
0
USD
30K
USD
30
0%
600
98%
82%
10.52
37.74
USD
53%
1:500
