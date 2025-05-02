- Прирост
Всего трейдов:
937
Прибыльных трейдов:
927 (98.93%)
Убыточных трейдов:
10 (1.07%)
Лучший трейд:
295.05 USD
Худший трейд:
-868.60 USD
Общая прибыль:
34 964.58 USD (564 610 pips)
Общий убыток:
-2 381.26 USD (23 920 pips)
Макс. серия выигрышей:
331 (14 674.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 674.58 USD (331)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
82.77%
Макс. загрузка депозита:
1.30%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.31
Длинных трейдов:
933 (99.57%)
Коротких трейдов:
4 (0.43%)
Профит фактор:
14.68
Мат. ожидание:
34.77 USD
Средняя прибыль:
37.72 USD
Средний убыток:
-238.13 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 277.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 277.70 USD (5)
Прирост в месяц:
6.62%
Годовой прогноз:
81.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 277.70 USD (10.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.75% (2 277.70 USD)
По эквити:
53.24% (10 949.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|731
|XAUUSD.v3
|206
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.fs1
|30K
|XAUUSD.v3
|3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.fs1
|379K
|XAUUSD.v3
|162K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +295.05 USD
Худший трейд: -869 USD
Макс. серия выигрышей: 331
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +14 674.58 USD
Макс. убыток в серии: -2 277.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.