СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BuyGold
Sukamto

BuyGold

Sukamto
1 отзыв
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 629%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
937
Прибыльных трейдов:
927 (98.93%)
Убыточных трейдов:
10 (1.07%)
Лучший трейд:
295.05 USD
Худший трейд:
-868.60 USD
Общая прибыль:
34 964.58 USD (564 610 pips)
Общий убыток:
-2 381.26 USD (23 920 pips)
Макс. серия выигрышей:
331 (14 674.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 674.58 USD (331)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
82.77%
Макс. загрузка депозита:
1.30%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.31
Длинных трейдов:
933 (99.57%)
Коротких трейдов:
4 (0.43%)
Профит фактор:
14.68
Мат. ожидание:
34.77 USD
Средняя прибыль:
37.72 USD
Средний убыток:
-238.13 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 277.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 277.70 USD (5)
Прирост в месяц:
6.62%
Годовой прогноз:
81.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 277.70 USD (10.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.75% (2 277.70 USD)
По эквити:
53.24% (10 949.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.fs1 731
XAUUSD.v3 206
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.fs1 30K
XAUUSD.v3 3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.fs1 379K
XAUUSD.v3 162K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +295.05 USD
Худший трейд: -869 USD
Макс. серия выигрышей: 331
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +14 674.58 USD
Макс. убыток в серии: -2 277.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Средняя оценка:
tdeboest
521
tdeboest 2025.05.02 12:34 
 

Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.

2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 04:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 02:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.28 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BuyGold
30 USD в месяц
629%
0
0
USD
31K
USD
43
0%
937
98%
83%
14.68
34.77
USD
53%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.