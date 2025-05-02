- 자본
- 축소
트레이드:
977
이익 거래:
967 (98.97%)
손실 거래:
10 (1.02%)
최고의 거래:
295.05 USD
최악의 거래:
-868.60 USD
총 수익:
35 835.97 USD (595 708 pips)
총 손실:
-2 381.26 USD (23 920 pips)
연속 최대 이익:
331 (14 674.58 USD)
연속 최대 이익:
14 674.58 USD (331)
샤프 비율:
0.60
거래 활동:
82.77%
최대 입금량:
1.30%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
14.69
롱(주식매수):
973 (99.59%)
숏(주식차입매도):
4 (0.41%)
수익 요인:
15.05
기대수익:
34.24 USD
평균 이익:
37.06 USD
평균 손실:
-238.13 USD
연속 최대 손실:
5 (-2 277.70 USD)
연속 최대 손실:
-2 277.70 USD (5)
월별 성장률:
7.96%
연간 예측:
96.57%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 277.70 USD (10.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.75% (2 277.70 USD)
자본금별:
53.24% (10 949.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|731
|XAUUSD.v3
|246
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.fs1
|30K
|XAUUSD.v3
|3.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.fs1
|379K
|XAUUSD.v3
|193K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +295.05 USD
최악의 거래: -869 USD
연속 최대 이익: 331
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +14 674.58 USD
연속 최대 손실: -2 277.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValburyAsiaFutures-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
649%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
45
0%
977
98%
83%
15.04
34.24
USD
USD
53%
1:500
Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.