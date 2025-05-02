- 成长
交易:
940
盈利交易:
930 (98.93%)
亏损交易:
10 (1.06%)
最好交易:
295.05 USD
最差交易:
-868.60 USD
毛利:
35 036.64 USD (566 449 pips)
毛利亏损:
-2 381.26 USD (23 920 pips)
最大连续赢利:
331 (14 674.58 USD)
最大连续盈利:
14 674.58 USD (331)
夏普比率:
0.61
交易活动:
82.77%
最大入金加载:
1.30%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
1 一天
采收率:
14.34
长期交易:
936 (99.57%)
短期交易:
4 (0.43%)
利润因子:
14.71
预期回报:
34.74 USD
平均利润:
37.67 USD
平均损失:
-238.13 USD
最大连续失误:
5 (-2 277.70 USD)
最大连续亏损:
-2 277.70 USD (5)
每月增长:
6.73%
年度预测:
81.66%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 277.70 USD (10.29%)
相对跌幅:
结余:
8.75% (2 277.70 USD)
净值:
53.24% (10 949.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|731
|XAUUSD.v3
|209
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.fs1
|30K
|XAUUSD.v3
|3.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.fs1
|379K
|XAUUSD.v3
|164K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
最好交易: +295.05 USD
最差交易: -869 USD
最大连续赢利: 331
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +14 674.58 USD
最大连续亏损: -2 277.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValburyAsiaFutures-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.