Negociações:
943
Negociações com lucro:
933 (98.93%)
Negociações com perda:
10 (1.06%)
Melhor negociação:
295.05 USD
Pior negociação:
-868.60 USD
Lucro bruto:
35 116.59 USD (568 146 pips)
Perda bruta:
-2 381.26 USD (23 920 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
331 (14 674.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14 674.58 USD (331)
Índice de Sharpe:
0.61
Atividade de negociação:
82.77%
Depósito máximo carregado:
1.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
14.37
Negociações longas:
939 (99.58%)
Negociações curtas:
4 (0.42%)
Fator de lucro:
14.75
Valor esperado:
34.71 USD
Lucro médio:
37.64 USD
Perda média:
-238.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 277.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 277.70 USD (5)
Crescimento mensal:
6.81%
Previsão anual:
83.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 277.70 USD (10.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.75% (2 277.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.24% (10 949.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|731
|XAUUSD.v3
|212
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.fs1
|30K
|XAUUSD.v3
|3.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.fs1
|379K
|XAUUSD.v3
|165K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +295.05 USD
Pior negociação: -869 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 331
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +14 674.58 USD
Máxima perda consecutiva: -2 277.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.