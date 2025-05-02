SinaisSeções
Sukamto

BuyGold

Sukamto
1 comentário
Confiabilidade
43 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 632%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
943
Negociações com lucro:
933 (98.93%)
Negociações com perda:
10 (1.06%)
Melhor negociação:
295.05 USD
Pior negociação:
-868.60 USD
Lucro bruto:
35 116.59 USD (568 146 pips)
Perda bruta:
-2 381.26 USD (23 920 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
331 (14 674.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14 674.58 USD (331)
Índice de Sharpe:
0.61
Atividade de negociação:
82.77%
Depósito máximo carregado:
1.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
14.37
Negociações longas:
939 (99.58%)
Negociações curtas:
4 (0.42%)
Fator de lucro:
14.75
Valor esperado:
34.71 USD
Lucro médio:
37.64 USD
Perda média:
-238.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 277.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 277.70 USD (5)
Crescimento mensal:
6.81%
Previsão anual:
83.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 277.70 USD (10.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.75% (2 277.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.24% (10 949.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.fs1 731
XAUUSD.v3 212
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.fs1 30K
XAUUSD.v3 3.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.fs1 379K
XAUUSD.v3 165K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +295.05 USD
Pior negociação: -869 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 331
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +14 674.58 USD
Máxima perda consecutiva: -2 277.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Classificação Média:
tdeboest
521
tdeboest 2025.05.02 12:34 
 

Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.

2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 04:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 02:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.28 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
