- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
600
Profit Trade:
591 (98.50%)
Loss Trade:
9 (1.50%)
Best Trade:
220.05 USD
Worst Trade:
-868.60 USD
Profitto lordo:
25 023.01 USD (291 638 pips)
Perdita lorda:
-2 377.40 USD (23 761 pips)
Vincite massime consecutive:
279 (13 219.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 219.32 USD (279)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
81.91%
Massimo carico di deposito:
1.30%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
9.94
Long Trade:
597 (99.50%)
Short Trade:
3 (0.50%)
Fattore di profitto:
10.53
Profitto previsto:
37.74 USD
Profitto medio:
42.34 USD
Perdita media:
-264.16 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-2 277.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 277.70 USD (5)
Crescita mensile:
15.48%
Previsione annuale:
191.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 277.70 USD (10.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.75% (2 277.70 USD)
Per equità:
53.24% (10 949.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.fs1
|23K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.fs1
|268K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +220.05 USD
Worst Trade: -869 USD
Vincite massime consecutive: 279
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13 219.32 USD
Massima perdita consecutiva: -2 277.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
446%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
30
0%
600
98%
82%
10.52
37.74
USD
USD
53%
1:500
Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.