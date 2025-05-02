SegnaliSezioni
Sukamto

BuyGold

Sukamto
1 recensione
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 446%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
600
Profit Trade:
591 (98.50%)
Loss Trade:
9 (1.50%)
Best Trade:
220.05 USD
Worst Trade:
-868.60 USD
Profitto lordo:
25 023.01 USD (291 638 pips)
Perdita lorda:
-2 377.40 USD (23 761 pips)
Vincite massime consecutive:
279 (13 219.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 219.32 USD (279)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
81.91%
Massimo carico di deposito:
1.30%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
9.94
Long Trade:
597 (99.50%)
Short Trade:
3 (0.50%)
Fattore di profitto:
10.53
Profitto previsto:
37.74 USD
Profitto medio:
42.34 USD
Perdita media:
-264.16 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-2 277.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 277.70 USD (5)
Crescita mensile:
15.48%
Previsione annuale:
191.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 277.70 USD (10.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.75% (2 277.70 USD)
Per equità:
53.24% (10 949.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.fs1 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.fs1 23K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.fs1 268K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +220.05 USD
Worst Trade: -869 USD
Vincite massime consecutive: 279
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13 219.32 USD
Massima perdita consecutiva: -2 277.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Valutazione media:
tdeboest
521
tdeboest 2025.05.02 12:34 
 

Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.

2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.18 02:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.05.18 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 10:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 02:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.14 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 02:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
