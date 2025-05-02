- 成長
トレード:
943
利益トレード:
933 (98.93%)
損失トレード:
10 (1.06%)
ベストトレード:
295.05 USD
最悪のトレード:
-868.60 USD
総利益:
35 116.59 USD (568 146 pips)
総損失:
-2 381.26 USD (23 920 pips)
最大連続の勝ち:
331 (14 674.58 USD)
最大連続利益:
14 674.58 USD (331)
シャープレシオ:
0.61
取引アクティビティ:
82.77%
最大入金額:
1.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
14.37
長いトレード:
939 (99.58%)
短いトレード:
4 (0.42%)
プロフィットファクター:
14.75
期待されたペイオフ:
34.71 USD
平均利益:
37.64 USD
平均損失:
-238.13 USD
最大連続の負け:
5 (-2 277.70 USD)
最大連続損失:
-2 277.70 USD (5)
月間成長:
6.51%
年間予想:
79.93%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 277.70 USD (10.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.75% (2 277.70 USD)
エクイティによる:
53.24% (10 949.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|731
|XAUUSD.v3
|212
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.fs1
|30K
|XAUUSD.v3
|3.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.fs1
|379K
|XAUUSD.v3
|165K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +295.05 USD
最悪のトレード: -869 USD
最大連続の勝ち: 331
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +14 674.58 USD
最大連続損失: -2 277.70 USD
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
632%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
43
0%
943
98%
83%
14.74
34.71
USD
USD
53%
1:500
Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.