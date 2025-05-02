シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BuyGold
Sukamto

BuyGold

Sukamto
レビュー1件
信頼性
43週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 632%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
943
利益トレード:
933 (98.93%)
損失トレード:
10 (1.06%)
ベストトレード:
295.05 USD
最悪のトレード:
-868.60 USD
総利益:
35 116.59 USD (568 146 pips)
総損失:
-2 381.26 USD (23 920 pips)
最大連続の勝ち:
331 (14 674.58 USD)
最大連続利益:
14 674.58 USD (331)
シャープレシオ:
0.61
取引アクティビティ:
82.77%
最大入金額:
1.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
14.37
長いトレード:
939 (99.58%)
短いトレード:
4 (0.42%)
プロフィットファクター:
14.75
期待されたペイオフ:
34.71 USD
平均利益:
37.64 USD
平均損失:
-238.13 USD
最大連続の負け:
5 (-2 277.70 USD)
最大連続損失:
-2 277.70 USD (5)
月間成長:
6.51%
年間予想:
79.93%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 277.70 USD (10.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.75% (2 277.70 USD)
エクイティによる:
53.24% (10 949.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.fs1 731
XAUUSD.v3 212
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.fs1 30K
XAUUSD.v3 3.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.fs1 379K
XAUUSD.v3 165K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +295.05 USD
最悪のトレード: -869 USD
最大連続の勝ち: 331
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +14 674.58 USD
最大連続損失: -2 277.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

平均の評価:
tdeboest
521
tdeboest 2025.05.02 12:34 
 

Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.

2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 04:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 02:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.28 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BuyGold
30 USD/月
632%
0
0
USD
31K
USD
43
0%
943
98%
83%
14.74
34.71
USD
53%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください