Sukamto

BuyGold

Sukamto
1 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 446%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
600
Bénéfice trades:
591 (98.50%)
Perte trades:
9 (1.50%)
Meilleure transaction:
220.05 USD
Pire transaction:
-868.60 USD
Bénéfice brut:
25 023.01 USD (291 638 pips)
Perte brute:
-2 377.40 USD (23 761 pips)
Gains consécutifs maximales:
279 (13 219.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 219.32 USD (279)
Ratio de Sharpe:
0.69
Activité de trading:
81.91%
Charge de dépôt maximale:
1.30%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
9.94
Longs trades:
597 (99.50%)
Courts trades:
3 (0.50%)
Facteur de profit:
10.53
Rendement attendu:
37.74 USD
Bénéfice moyen:
42.34 USD
Perte moyenne:
-264.16 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-2 277.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 277.70 USD (5)
Croissance mensuelle:
16.01%
Prévision annuelle:
195.13%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 277.70 USD (10.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.75% (2 277.70 USD)
Par fonds propres:
53.24% (10 949.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.fs1 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.fs1 23K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.fs1 268K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +220.05 USD
Pire transaction: -869 USD
Gains consécutifs maximales: 279
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +13 219.32 USD
Perte consécutive maximale: -2 277.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValburyAsiaFutures-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Note moyenne:
tdeboest
521
tdeboest 2025.05.02 12:34 
 

Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.

2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.18 02:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.05.18 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 10:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 07:07
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 02:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.14 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 02:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
