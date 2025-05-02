SignaleKategorien
Sukamto

BuyGold

Sukamto
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
43 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 635%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
946
Gewinntrades:
936 (98.94%)
Verlusttrades:
10 (1.06%)
Bester Trade:
295.05 USD
Schlechtester Trade:
-868.60 USD
Bruttoprofit:
35 252.04 USD (570 953 pips)
Bruttoverlust:
-2 381.26 USD (23 920 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
331 (14 674.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14 674.58 USD (331)
Sharpe Ratio:
0.61
Trading-Aktivität:
82.77%
Max deposit load:
1.30%
Letzter Trade:
28 Minuten
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
14.43
Long-Positionen:
942 (99.58%)
Short-Positionen:
4 (0.42%)
Profit-Faktor:
14.80
Mathematische Gewinnerwartung:
34.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
37.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-238.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-2 277.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 277.70 USD (5)
Wachstum pro Monat :
6.92%
Jahresprognose:
84.01%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 277.70 USD (10.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.75% (2 277.70 USD)
Kapital:
53.24% (10 949.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.fs1 731
XAUUSD.v3 215
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.fs1 30K
XAUUSD.v3 3.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.fs1 379K
XAUUSD.v3 168K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +295.05 USD
Schlechtester Trade: -869 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 331
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14 674.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 277.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValburyAsiaFutures-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Durchschnittliche Bewertung:
tdeboest
521
tdeboest 2025.05.02 12:34 
 

Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.

BuyGold
635%
0
0
USD
31K
USD
43
0%
946
98%
83%
14.80
34.75
USD
53%
1:500
