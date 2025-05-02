- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
946
Gewinntrades:
936 (98.94%)
Verlusttrades:
10 (1.06%)
Bester Trade:
295.05 USD
Schlechtester Trade:
-868.60 USD
Bruttoprofit:
35 252.04 USD (570 953 pips)
Bruttoverlust:
-2 381.26 USD (23 920 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
331 (14 674.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14 674.58 USD (331)
Sharpe Ratio:
0.61
Trading-Aktivität:
82.77%
Max deposit load:
1.30%
Letzter Trade:
28 Minuten
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
14.43
Long-Positionen:
942 (99.58%)
Short-Positionen:
4 (0.42%)
Profit-Faktor:
14.80
Mathematische Gewinnerwartung:
34.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
37.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-238.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-2 277.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 277.70 USD (5)
Wachstum pro Monat :
6.92%
Jahresprognose:
84.01%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 277.70 USD (10.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.75% (2 277.70 USD)
Kapital:
53.24% (10 949.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|731
|XAUUSD.v3
|215
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.fs1
|30K
|XAUUSD.v3
|3.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.fs1
|379K
|XAUUSD.v3
|168K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +295.05 USD
Schlechtester Trade: -869 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 331
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14 674.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 277.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValburyAsiaFutures-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.