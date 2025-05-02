SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BuyGold
Sukamto

BuyGold

Sukamto
1 comentario
Fiabilidad
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 632%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
943
Transacciones Rentables:
933 (98.93%)
Transacciones Irrentables:
10 (1.06%)
Mejor transacción:
295.05 USD
Peor transacción:
-868.60 USD
Beneficio Bruto:
35 116.59 USD (568 146 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 381.26 USD (23 920 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
331 (14 674.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14 674.58 USD (331)
Ratio de Sharpe:
0.61
Actividad comercial:
82.77%
Carga máxima del depósito:
1.30%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
14.37
Transacciones Largas:
939 (99.58%)
Transacciones Cortas:
4 (0.42%)
Factor de Beneficio:
14.75
Beneficio Esperado:
34.71 USD
Beneficio medio:
37.64 USD
Pérdidas medias:
-238.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-2 277.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 277.70 USD (5)
Crecimiento al mes:
6.89%
Pronóstico anual:
83.99%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 277.70 USD (10.29%)
Reducción relativa:
De balance:
8.75% (2 277.70 USD)
De fondos:
53.24% (10 949.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.fs1 731
XAUUSD.v3 212
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.fs1 30K
XAUUSD.v3 3.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.fs1 379K
XAUUSD.v3 165K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +295.05 USD
Peor transacción: -869 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 331
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +14 674.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 277.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValburyAsiaFutures-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Evaluación media:
tdeboest
521
tdeboest 2025.05.02 12:34 
 

Do NOT subscribe!!! The signal provider does not ever use stop loss.

2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 04:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 02:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.28 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 11:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BuyGold
30 USD al mes
632%
0
0
USD
31K
USD
43
0%
943
98%
83%
14.74
34.71
USD
53%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.