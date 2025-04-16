- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
541
Kârla kapanan işlemler:
327 (60.44%)
Zararla kapanan işlemler:
214 (39.56%)
En iyi işlem:
91.45 GBP
En kötü işlem:
-127.31 GBP
Brüt kâr:
5 777.85 GBP (385 182 pips)
Brüt zarar:
-5 096.46 GBP (307 238 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (591.54 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
591.54 GBP (16)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
11.70%
Maks. mevduat yükü:
84.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
301 (55.64%)
Satış işlemleri:
240 (44.36%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
1.26 GBP
Ortalama kâr:
17.67 GBP
Ortalama zarar:
-23.82 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-391.22 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-391.22 GBP (5)
Aylık büyüme:
-12.03%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.62 GBP
Maksimum:
446.59 GBP (28.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.28% (401.95 GBP)
Varlığa göre:
9.67% (112.36 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|433
|XAUUSD
|58
|US30
|50
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|355
|XAUUSD
|162
|US30
|362
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|27K
|XAUUSD
|6K
|US30
|45K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.49 × 4451
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|3.67 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
RoboForex-ECN
|5.26 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.63 × 1006
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.94 × 192
|
Exness-MT5Real26
|6.99 × 142
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|7.21 × 34
|
Exness-MT5Real31
|7.40 × 144
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
Exness-MT5Real5
|8.00 × 222
vps24
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
134%
0
0
USD
USD
1.1K
GBP
GBP
24
99%
541
60%
12%
1.13
1.26
GBP
GBP
38%
1:100