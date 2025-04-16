SinyallerBölümler
Semiu Kilaso

Venomoustic US30

Semiu Kilaso
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 134%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
541
Kârla kapanan işlemler:
327 (60.44%)
Zararla kapanan işlemler:
214 (39.56%)
En iyi işlem:
91.45 GBP
En kötü işlem:
-127.31 GBP
Brüt kâr:
5 777.85 GBP (385 182 pips)
Brüt zarar:
-5 096.46 GBP (307 238 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (591.54 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
591.54 GBP (16)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
11.70%
Maks. mevduat yükü:
84.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
301 (55.64%)
Satış işlemleri:
240 (44.36%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
1.26 GBP
Ortalama kâr:
17.67 GBP
Ortalama zarar:
-23.82 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-391.22 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-391.22 GBP (5)
Aylık büyüme:
-12.03%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.62 GBP
Maksimum:
446.59 GBP (28.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.28% (401.95 GBP)
Varlığa göre:
9.67% (112.36 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 433
XAUUSD 58
US30 50
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 355
XAUUSD 162
US30 362
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 27K
XAUUSD 6K
US30 45K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.45 GBP
En kötü işlem: -127 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +591.54 GBP
Maksimum ardışık zarar: -391.22 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.49 × 4451
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
VantageInternational-Live 4
3.67 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
RoboForex-ECN
5.26 × 46
ICMarketsSC-MT5-4
5.63 × 1006
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
6.94 × 192
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.21 × 34
Exness-MT5Real31
7.40 × 144
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
Exness-MT5Real5
8.00 × 222
32 daha fazla...
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Venomoustic US30
Ayda 30 USD
134%
0
0
USD
1.1K
GBP
24
99%
541
60%
12%
1.13
1.26
GBP
38%
1:100
Kopyala

