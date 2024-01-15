SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / W Square
Semiu Kilaso

W Square

Semiu Kilaso
0 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 345%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 620
Kârla kapanan işlemler:
2 999 (64.91%)
Zararla kapanan işlemler:
1 621 (35.09%)
En iyi işlem:
535.38 GBP
En kötü işlem:
-480.12 GBP
Brüt kâr:
37 758.90 GBP (4 012 302 pips)
Brüt zarar:
-34 571.82 GBP (3 379 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (73.42 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
935.19 GBP (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
51.54%
Maks. mevduat yükü:
173.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
2 315 (50.11%)
Satış işlemleri:
2 305 (49.89%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.69 GBP
Ortalama kâr:
12.59 GBP
Ortalama zarar:
-21.33 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
62 (-7.66 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 400.33 GBP (16)
Aylık büyüme:
2.62%
Yıllık tahmin:
31.74%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
2 356.81 GBP (45.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.72% (2 356.20 GBP)
Varlığa göre:
63.74% (2 383.02 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1246
NAS100 1031
US30 259
EURUSD 246
BTCUSD 174
USDCHF 168
AUDJPY 123
CADJPY 106
EURJPY 98
US500 96
USDCAD 84
AUDUSD 71
GBPUSD 68
GBPJPY 63
AUDCAD 63
NZDUSD 60
NZDCHF 57
USDJPY 56
CHFJPY 51
EURCAD 50
EURAUD 49
NZDCAD 44
EURCHF 41
AUDCHF 38
EURNZD 36
AUDNZD 36
XAUAUD 31
GBPCAD 30
NZDJPY 29
EURGBP 25
CADCHF 23
GBPAUD 17
GBPNZD 17
GER40 16
GBPCHF 9
XAUEUR 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 683
NAS100 391
US30 1.4K
EURUSD -1.5K
BTCUSD 755
USDCHF 796
AUDJPY 48
CADJPY 43
EURJPY -126
US500 -164
USDCAD 62
AUDUSD 41
GBPUSD 288
GBPJPY 36
AUDCAD 36
NZDUSD 49
NZDCHF 12
USDJPY 60
CHFJPY 61
EURCAD 110
EURAUD 3
NZDCAD 15
EURCHF 35
AUDCHF 49
EURNZD 39
AUDNZD 20
XAUAUD 366
GBPCAD 29
NZDJPY 36
EURGBP 30
CADCHF 21
GBPAUD 26
GBPNZD 33
GER40 -18
GBPCHF 277
XAUEUR 61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 31K
NAS100 -104K
US30 43K
EURUSD -8.1K
BTCUSD 462K
USDCHF 23K
AUDJPY 20K
CADJPY 18K
EURJPY 20K
US500 3.5K
USDCAD 9.2K
AUDUSD 6.4K
GBPUSD 1.9K
GBPJPY 14K
AUDCAD 5.3K
NZDUSD 5.3K
NZDCHF 1.5K
USDJPY 11K
CHFJPY 15K
EURCAD 7.8K
EURAUD 8.9K
NZDCAD 3.8K
EURCHF 4.1K
AUDCHF 3.5K
EURNZD 7K
AUDNZD 4.7K
XAUAUD 12K
GBPCAD 4.3K
NZDJPY 5.7K
EURGBP 2.5K
CADCHF 5.5K
GBPAUD 4.1K
GBPNZD 5.6K
GER40 -2.6K
GBPCHF 2.2K
XAUEUR 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +535.38 GBP
En kötü işlem: -480 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +73.42 GBP
Maksimum ardışık zarar: -7.66 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.67 × 212
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
ICMarketsSC-Live04
1.73 × 299
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.80 × 509
133 daha fazla...
vps20 pipClub



İnceleme yok
2025.07.29 07:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 13:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 20:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 01:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 14:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 20:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.26 19:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.13 16:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.10 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
W Square
Ayda 30 USD
345%
0
0
USD
3.6K
GBP
89
90%
4 620
64%
52%
1.09
0.69
GBP
64%
1:100
Kopyala

