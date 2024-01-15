- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 620
Kârla kapanan işlemler:
2 999 (64.91%)
Zararla kapanan işlemler:
1 621 (35.09%)
En iyi işlem:
535.38 GBP
En kötü işlem:
-480.12 GBP
Brüt kâr:
37 758.90 GBP (4 012 302 pips)
Brüt zarar:
-34 571.82 GBP (3 379 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (73.42 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
935.19 GBP (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
51.54%
Maks. mevduat yükü:
173.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
2 315 (50.11%)
Satış işlemleri:
2 305 (49.89%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.69 GBP
Ortalama kâr:
12.59 GBP
Ortalama zarar:
-21.33 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
62 (-7.66 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 400.33 GBP (16)
Aylık büyüme:
2.62%
Yıllık tahmin:
31.74%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
2 356.81 GBP (45.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.72% (2 356.20 GBP)
Varlığa göre:
63.74% (2 383.02 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1246
|NAS100
|1031
|US30
|259
|EURUSD
|246
|BTCUSD
|174
|USDCHF
|168
|AUDJPY
|123
|CADJPY
|106
|EURJPY
|98
|US500
|96
|USDCAD
|84
|AUDUSD
|71
|GBPUSD
|68
|GBPJPY
|63
|AUDCAD
|63
|NZDUSD
|60
|NZDCHF
|57
|USDJPY
|56
|CHFJPY
|51
|EURCAD
|50
|EURAUD
|49
|NZDCAD
|44
|EURCHF
|41
|AUDCHF
|38
|EURNZD
|36
|AUDNZD
|36
|XAUAUD
|31
|GBPCAD
|30
|NZDJPY
|29
|EURGBP
|25
|CADCHF
|23
|GBPAUD
|17
|GBPNZD
|17
|GER40
|16
|GBPCHF
|9
|XAUEUR
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|683
|NAS100
|391
|US30
|1.4K
|EURUSD
|-1.5K
|BTCUSD
|755
|USDCHF
|796
|AUDJPY
|48
|CADJPY
|43
|EURJPY
|-126
|US500
|-164
|USDCAD
|62
|AUDUSD
|41
|GBPUSD
|288
|GBPJPY
|36
|AUDCAD
|36
|NZDUSD
|49
|NZDCHF
|12
|USDJPY
|60
|CHFJPY
|61
|EURCAD
|110
|EURAUD
|3
|NZDCAD
|15
|EURCHF
|35
|AUDCHF
|49
|EURNZD
|39
|AUDNZD
|20
|XAUAUD
|366
|GBPCAD
|29
|NZDJPY
|36
|EURGBP
|30
|CADCHF
|21
|GBPAUD
|26
|GBPNZD
|33
|GER40
|-18
|GBPCHF
|277
|XAUEUR
|61
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|31K
|NAS100
|-104K
|US30
|43K
|EURUSD
|-8.1K
|BTCUSD
|462K
|USDCHF
|23K
|AUDJPY
|20K
|CADJPY
|18K
|EURJPY
|20K
|US500
|3.5K
|USDCAD
|9.2K
|AUDUSD
|6.4K
|GBPUSD
|1.9K
|GBPJPY
|14K
|AUDCAD
|5.3K
|NZDUSD
|5.3K
|NZDCHF
|1.5K
|USDJPY
|11K
|CHFJPY
|15K
|EURCAD
|7.8K
|EURAUD
|8.9K
|NZDCAD
|3.8K
|EURCHF
|4.1K
|AUDCHF
|3.5K
|EURNZD
|7K
|AUDNZD
|4.7K
|XAUAUD
|12K
|GBPCAD
|4.3K
|NZDJPY
|5.7K
|EURGBP
|2.5K
|CADCHF
|5.5K
|GBPAUD
|4.1K
|GBPNZD
|5.6K
|GER40
|-2.6K
|GBPCHF
|2.2K
|XAUEUR
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +535.38 GBP
En kötü işlem: -480 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +73.42 GBP
Maksimum ardışık zarar: -7.66 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.67 × 212
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
ICMarketsSC-Live04
|1.73 × 299
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.80 × 509
vps20 pipClub
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
345%
0
0
USD
USD
3.6K
GBP
GBP
89
90%
4 620
64%
52%
1.09
0.69
GBP
GBP
64%
1:100