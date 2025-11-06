SinyallerBölümler
Semiu Kilaso

EA Trade Scalper SuperNova

Semiu Kilaso
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -63%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
382
Kârla kapanan işlemler:
170 (44.50%)
Zararla kapanan işlemler:
212 (55.50%)
En iyi işlem:
17.40 USD
En kötü işlem:
-48.07 USD
Brüt kâr:
273.25 USD (12 093 pips)
Brüt zarar:
-590.40 USD (37 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (25.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.18 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
73.44%
Maks. mevduat yükü:
100.26%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
359
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
182 (47.64%)
Satış işlemleri:
200 (52.36%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-0.83 USD
Ortalama kâr:
1.61 USD
Ortalama zarar:
-2.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-5.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-228.50 USD (8)
Aylık büyüme:
-63.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
318.93 USD
Maksimum:
318.93 USD (63.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.66% (318.93 USD)
Varlığa göre:
3.44% (8.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 350
USDCAD 7
EURCAD 6
EURGBP 4
AUDUSD 3
EURUSD 3
USDCHF 3
USDJPY 2
GBPJPY 2
GBPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -290
USDCAD -14
EURCAD -10
EURGBP 9
AUDUSD 19
EURUSD -10
USDCHF 0
USDJPY -17
GBPJPY -5
GBPUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -22K
USDCAD -721
EURCAD -1K
EURGBP 182
AUDUSD 974
EURUSD -406
USDCHF 43
USDJPY -1.3K
GBPJPY -780
GBPUSD 54
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.40 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +25.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.07 × 15
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 602
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
FusionMarkets-Live 2
1.26 × 92
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
ICMarketsSC-Live24
1.82 × 116
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
2.90 × 31
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
vps7
İnceleme yok
2025.11.07 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 23:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 16:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
A large drawdown may occur on the account again
