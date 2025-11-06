- Büyüme
İşlemler:
382
Kârla kapanan işlemler:
170 (44.50%)
Zararla kapanan işlemler:
212 (55.50%)
En iyi işlem:
17.40 USD
En kötü işlem:
-48.07 USD
Brüt kâr:
273.25 USD (12 093 pips)
Brüt zarar:
-590.40 USD (37 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (25.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.18 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
73.44%
Maks. mevduat yükü:
100.26%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
359
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
182 (47.64%)
Satış işlemleri:
200 (52.36%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-0.83 USD
Ortalama kâr:
1.61 USD
Ortalama zarar:
-2.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-5.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-228.50 USD (8)
Aylık büyüme:
-63.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
318.93 USD
Maksimum:
318.93 USD (63.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.66% (318.93 USD)
Varlığa göre:
3.44% (8.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|350
|USDCAD
|7
|EURCAD
|6
|EURGBP
|4
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|3
|USDCHF
|3
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-290
|USDCAD
|-14
|EURCAD
|-10
|EURGBP
|9
|AUDUSD
|19
|EURUSD
|-10
|USDCHF
|0
|USDJPY
|-17
|GBPJPY
|-5
|GBPUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-22K
|USDCAD
|-721
|EURCAD
|-1K
|EURGBP
|182
|AUDUSD
|974
|EURUSD
|-406
|USDCHF
|43
|USDJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|-780
|GBPUSD
|54
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.40 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +25.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.07 × 15
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 602
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
FusionMarkets-Live 2
|1.26 × 92
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
ICMarketsSC-Live24
|1.82 × 116
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|2.90 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
vps7
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-63%
0
0
USD
USD
184
USD
USD
3
99%
382
44%
73%
0.46
-0.83
USD
USD
64%
1:100