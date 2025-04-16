SignauxSections
Semiu Kilaso

Venomoustic US30

Semiu Kilaso
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 118%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
537
Bénéfice trades:
324 (60.33%)
Perte trades:
213 (39.66%)
Meilleure transaction:
91.45 GBP
Pire transaction:
-127.31 GBP
Bénéfice brut:
5 685.56 GBP (382 703 pips)
Perte brute:
-5 082.32 GBP (306 871 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (591.54 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
591.54 GBP (16)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
11.70%
Charge de dépôt maximale:
84.20%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
1.35
Longs trades:
297 (55.31%)
Courts trades:
240 (44.69%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
1.12 GBP
Bénéfice moyen:
17.55 GBP
Perte moyenne:
-23.86 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-391.22 GBP)
Perte consécutive maximale:
-391.22 GBP (5)
Croissance mensuelle:
-20.16%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.62 GBP
Maximal:
446.50 GBP (28.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.28% (401.95 GBP)
Par fonds propres:
9.67% (112.36 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 433
XAUUSD 54
US30 50
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 355
XAUUSD 61
US30 362
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 27K
XAUUSD 3.9K
US30 45K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +91.45 GBP
Pire transaction: -127 GBP
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +591.54 GBP
Perte consécutive maximale: -391.22 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
VantageInternational-Live 4
1.67 × 3
FusionMarkets-Live
2.49 × 4447
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
5.68 × 997
Tickmill-Live
6.10 × 31
JunoMarkets-Server
6.56 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
6.97 × 189
Exness-MT5Real26
7.09 × 140
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
7.18 × 33
Exness-MT5Real31
7.47 × 142
32 plus...
vps24
Aucun avis
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 10:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 08:16
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.41% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 13:16
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 00:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 10:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 10:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 06:42
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.76% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.09 12:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 03:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 09:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 05:08
Share of days for 80% of growth is too low
