- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
537
Bénéfice trades:
324 (60.33%)
Perte trades:
213 (39.66%)
Meilleure transaction:
91.45 GBP
Pire transaction:
-127.31 GBP
Bénéfice brut:
5 685.56 GBP (382 703 pips)
Perte brute:
-5 082.32 GBP (306 871 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (591.54 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
591.54 GBP (16)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
11.70%
Charge de dépôt maximale:
84.20%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
1.35
Longs trades:
297 (55.31%)
Courts trades:
240 (44.69%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
1.12 GBP
Bénéfice moyen:
17.55 GBP
Perte moyenne:
-23.86 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-391.22 GBP)
Perte consécutive maximale:
-391.22 GBP (5)
Croissance mensuelle:
-20.16%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.62 GBP
Maximal:
446.50 GBP (28.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.28% (401.95 GBP)
Par fonds propres:
9.67% (112.36 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NAS100
|433
|XAUUSD
|54
|US30
|50
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NAS100
|355
|XAUUSD
|61
|US30
|362
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NAS100
|27K
|XAUUSD
|3.9K
|US30
|45K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +91.45 GBP
Pire transaction: -127 GBP
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +591.54 GBP
Perte consécutive maximale: -391.22 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|1.67 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.49 × 4447
|
FPMarketsLLC-Live
|2.56 × 18
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.68 × 997
|
Tickmill-Live
|6.10 × 31
|
JunoMarkets-Server
|6.56 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.97 × 189
|
Exness-MT5Real26
|7.09 × 140
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|7.18 × 33
|
Exness-MT5Real31
|7.47 × 142
32 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
vps24
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
118%
0
0
USD
USD
1K
GBP
GBP
24
99%
537
60%
12%
1.11
1.12
GBP
GBP
38%
1:100