Semiu Kilaso

Road to 1M

Semiu Kilaso
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 82%
Axi-US07-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
624
Kârla kapanan işlemler:
387 (62.01%)
Zararla kapanan işlemler:
237 (37.98%)
En iyi işlem:
213.60 USD
En kötü işlem:
-172.00 USD
Brüt kâr:
9 431.90 USD (276 590 pips)
Brüt zarar:
-7 808.94 USD (218 832 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (263.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
468.10 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
13.83%
Maks. mevduat yükü:
79.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.53
Alış işlemleri:
360 (57.69%)
Satış işlemleri:
264 (42.31%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
2.60 USD
Ortalama kâr:
24.37 USD
Ortalama zarar:
-32.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-369.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-451.80 USD (5)
Aylık büyüme:
-2.07%
Yıllık tahmin:
-25.11%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
194.41 USD
Maksimum:
460.05 USD (18.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.37% (460.05 USD)
Varlığa göre:
8.72% (205.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTECH 383
XAUUSD.pro 208
EURUSD.pro 12
US30 11
GBPUSD.pro 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTECH 1.1K
XAUUSD.pro 129
EURUSD.pro 98
US30 94
GBPUSD.pro 162
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTECH 36K
XAUUSD.pro 12K
EURUSD.pro -33
US30 8.7K
GBPUSD.pro 942
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +213.60 USD
En kötü işlem: -172 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +263.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -369.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Road to 1M
Ayda 60 USD
82%
0
0
USD
6.5K
USD
32
90%
624
62%
14%
1.20
2.60
USD
18%
1:100
