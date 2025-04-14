SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AlphaSniper
Kritsda Titamma

AlphaSniper

Kritsda Titamma
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
191 (77.32%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (22.67%)
En iyi işlem:
20.94 USD
En kötü işlem:
-19.19 USD
Brüt kâr:
457.68 USD (40 749 pips)
Brüt zarar:
-227.83 USD (22 464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (20.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.32 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
67.19%
Maks. mevduat yükü:
1.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.43
Alış işlemleri:
104 (42.11%)
Satış işlemleri:
143 (57.89%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
2.40 USD
Ortalama zarar:
-4.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-26.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.33 USD (4)
Aylık büyüme:
1.34%
Yıllık tahmin:
19.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.51 USD
Maksimum:
42.33 USD (4.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.77% (42.33 USD)
Varlığa göre:
6.66% (101.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 247
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 230
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.94 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +20.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Sniper Port
İnceleme yok
2025.06.16 19:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.23 11:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.15 00:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 06:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.14 06:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.14 06:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
