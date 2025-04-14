- Büyüme
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
191 (77.32%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (22.67%)
En iyi işlem:
20.94 USD
En kötü işlem:
-19.19 USD
Brüt kâr:
457.68 USD (40 749 pips)
Brüt zarar:
-227.83 USD (22 464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (20.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.32 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
67.19%
Maks. mevduat yükü:
1.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.43
Alış işlemleri:
104 (42.11%)
Satış işlemleri:
143 (57.89%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
2.40 USD
Ortalama zarar:
-4.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-26.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.33 USD (4)
Aylık büyüme:
1.34%
Yıllık tahmin:
19.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.51 USD
Maksimum:
42.33 USD (4.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.77% (42.33 USD)
Varlığa göre:
6.66% (101.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|247
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|230
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|18K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.94 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +20.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
