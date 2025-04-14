- 成长
交易:
303
盈利交易:
239 (78.87%)
亏损交易:
64 (21.12%)
最好交易:
20.94 USD
最差交易:
-19.19 USD
毛利:
539.05 USD (49 459 pips)
毛利亏损:
-262.33 USD (25 337 pips)
最大连续赢利:
18 (20.95 USD)
最大连续盈利:
52.32 USD (6)
夏普比率:
0.22
交易活动:
74.00%
最大入金加载:
3.46%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.54
长期交易:
137 (45.21%)
短期交易:
166 (54.79%)
利润因子:
2.05
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
2.26 USD
平均损失:
-4.10 USD
最大连续失误:
5 (-26.07 USD)
最大连续亏损:
-42.33 USD (4)
每月增长:
0.93%
年度预测:
11.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.51 USD
最大值:
42.33 USD (4.56%)
相对跌幅:
结余:
2.77% (42.33 USD)
净值:
15.08% (215.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|277
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Sniper Port
没有评论
