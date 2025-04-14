- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
303
Negociações com lucro:
239 (78.87%)
Negociações com perda:
64 (21.12%)
Melhor negociação:
20.94 USD
Pior negociação:
-19.19 USD
Lucro bruto:
539.05 USD (49 459 pips)
Perda bruta:
-262.33 USD (25 337 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (20.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
52.32 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
74.00%
Depósito máximo carregado:
3.46%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.54
Negociações longas:
137 (45.21%)
Negociações curtas:
166 (54.79%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
0.91 USD
Lucro médio:
2.26 USD
Perda média:
-4.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-26.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.33 USD (4)
Crescimento mensal:
0.93%
Previsão anual:
11.24%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.51 USD
Máximo:
42.33 USD (4.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.77% (42.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.08% (215.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|277
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.94 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +20.95 USD
Máxima perda consecutiva: -26.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Sniper Port
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
20%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
37
100%
303
78%
74%
2.05
0.91
USD
USD
15%
1:500