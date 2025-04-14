- Crescita
Trade:
247
Profit Trade:
191 (77.32%)
Loss Trade:
56 (22.67%)
Best Trade:
20.94 USD
Worst Trade:
-19.19 USD
Profitto lordo:
457.68 USD (40 749 pips)
Perdita lorda:
-227.83 USD (22 464 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (20.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.32 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
67.19%
Massimo carico di deposito:
1.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.43
Long Trade:
104 (42.11%)
Short Trade:
143 (57.89%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
2.40 USD
Perdita media:
-4.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-26.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.33 USD (4)
Crescita mensile:
1.59%
Previsione annuale:
19.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.51 USD
Massimale:
42.33 USD (4.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.77% (42.33 USD)
Per equità:
6.66% (101.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|247
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|230
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|18K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +20.94 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +20.95 USD
Massima perdita consecutiva: -26.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20

