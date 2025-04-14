СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AlphaSniper
Kritsda Titamma

AlphaSniper

Kritsda Titamma
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 20%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
303
Прибыльных трейдов:
239 (78.87%)
Убыточных трейдов:
64 (21.12%)
Лучший трейд:
20.94 USD
Худший трейд:
-19.19 USD
Общая прибыль:
539.05 USD (49 459 pips)
Общий убыток:
-262.33 USD (25 337 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (20.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.32 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
74.00%
Макс. загрузка депозита:
3.46%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.54
Длинных трейдов:
137 (45.21%)
Коротких трейдов:
166 (54.79%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
2.26 USD
Средний убыток:
-4.10 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-26.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.33 USD (4)
Прирост в месяц:
0.93%
Годовой прогноз:
11.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.51 USD
Максимальная:
42.33 USD (4.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.77% (42.33 USD)
По эквити:
15.08% (215.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 277
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 24K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.94 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +20.95 USD
Макс. убыток в серии: -26.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Sniper Port
Нет отзывов
2025.06.16 19:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.23 11:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.15 00:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 06:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.14 06:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.14 06:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.