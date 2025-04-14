- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
303
Прибыльных трейдов:
239 (78.87%)
Убыточных трейдов:
64 (21.12%)
Лучший трейд:
20.94 USD
Худший трейд:
-19.19 USD
Общая прибыль:
539.05 USD (49 459 pips)
Общий убыток:
-262.33 USD (25 337 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (20.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.32 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
74.00%
Макс. загрузка депозита:
3.46%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.54
Длинных трейдов:
137 (45.21%)
Коротких трейдов:
166 (54.79%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
2.26 USD
Средний убыток:
-4.10 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-26.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.33 USD (4)
Прирост в месяц:
0.93%
Годовой прогноз:
11.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.51 USD
Максимальная:
42.33 USD (4.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.77% (42.33 USD)
По эквити:
15.08% (215.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|277
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.94 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +20.95 USD
Макс. убыток в серии: -26.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
