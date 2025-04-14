- Incremento
Total de Trades:
303
Transacciones Rentables:
239 (78.87%)
Transacciones Irrentables:
64 (21.12%)
Mejor transacción:
20.94 USD
Peor transacción:
-19.19 USD
Beneficio Bruto:
539.05 USD (49 459 pips)
Pérdidas Brutas:
-262.33 USD (25 337 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (20.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
52.32 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
74.00%
Carga máxima del depósito:
3.46%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.54
Transacciones Largas:
137 (45.21%)
Transacciones Cortas:
166 (54.79%)
Factor de Beneficio:
2.05
Beneficio Esperado:
0.91 USD
Beneficio medio:
2.26 USD
Pérdidas medias:
-4.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-26.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.33 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.93%
Pronóstico anual:
11.24%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.51 USD
Máxima:
42.33 USD (4.56%)
Reducción relativa:
De balance:
2.77% (42.33 USD)
De fondos:
15.08% (215.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|303






|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|277






|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|24K






- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.94 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +20.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1

XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2

EGlobal-Cent5
|0.00 × 5

ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1

DooFintech-Live 5
|0.14 × 156

XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27

XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17

XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166

XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2

XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378

BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14

Valutrades-Real
|3.50 × 8

XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Sniper Port
