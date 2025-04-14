- Wachstum
Trades insgesamt:
303
Gewinntrades:
239 (78.87%)
Verlusttrades:
64 (21.12%)
Bester Trade:
20.94 USD
Schlechtester Trade:
-19.19 USD
Bruttoprofit:
539.05 USD (49 459 pips)
Bruttoverlust:
-262.33 USD (25 337 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (20.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
52.32 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
74.00%
Max deposit load:
3.46%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.54
Long-Positionen:
137 (45.21%)
Short-Positionen:
166 (54.79%)
Profit-Faktor:
2.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-26.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.33 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.93%
Jahresprognose:
11.24%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.51 USD
Maximaler:
42.33 USD (4.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.77% (42.33 USD)
Kapital:
15.08% (215.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|277
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Bester Trade: +20.94 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.07 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
|
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
|
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
|
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
