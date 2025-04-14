SignaleKategorien
Kritsda Titamma

AlphaSniper

Kritsda Titamma
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 20%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
303
Gewinntrades:
239 (78.87%)
Verlusttrades:
64 (21.12%)
Bester Trade:
20.94 USD
Schlechtester Trade:
-19.19 USD
Bruttoprofit:
539.05 USD (49 459 pips)
Bruttoverlust:
-262.33 USD (25 337 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (20.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
52.32 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
74.00%
Max deposit load:
3.46%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.54
Long-Positionen:
137 (45.21%)
Short-Positionen:
166 (54.79%)
Profit-Faktor:
2.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-26.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.33 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.93%
Jahresprognose:
11.24%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.51 USD
Maximaler:
42.33 USD (4.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.77% (42.33 USD)
Kapital:
15.08% (215.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 277
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 24K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.94 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Sniper Port
Keine Bewertungen
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 19:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.23 11:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.15 00:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 06:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.14 06:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.14 06:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
