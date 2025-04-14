シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AlphaSniper
Kritsda Titamma

AlphaSniper

Kritsda Titamma
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 20%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
303
利益トレード:
239 (78.87%)
損失トレード:
64 (21.12%)
ベストトレード:
20.94 USD
最悪のトレード:
-19.19 USD
総利益:
539.05 USD (49 459 pips)
総損失:
-262.33 USD (25 337 pips)
最大連続の勝ち:
18 (20.95 USD)
最大連続利益:
52.32 USD (6)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
74.00%
最大入金額:
3.46%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.54
長いトレード:
137 (45.21%)
短いトレード:
166 (54.79%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
0.91 USD
平均利益:
2.26 USD
平均損失:
-4.10 USD
最大連続の負け:
5 (-26.07 USD)
最大連続損失:
-42.33 USD (4)
月間成長:
0.93%
年間予想:
11.24%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.51 USD
最大の:
42.33 USD (4.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.77% (42.33 USD)
エクイティによる:
15.08% (215.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 277
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 24K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.94 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +20.95 USD
最大連続損失: -26.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Sniper Port
レビューなし
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 19:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.23 11:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.15 00:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 06:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.14 06:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.14 06:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
