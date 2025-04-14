- 成長
トレード:
303
利益トレード:
239 (78.87%)
損失トレード:
64 (21.12%)
ベストトレード:
20.94 USD
最悪のトレード:
-19.19 USD
総利益:
539.05 USD (49 459 pips)
総損失:
-262.33 USD (25 337 pips)
最大連続の勝ち:
18 (20.95 USD)
最大連続利益:
52.32 USD (6)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
74.00%
最大入金額:
3.46%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.54
長いトレード:
137 (45.21%)
短いトレード:
166 (54.79%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
0.91 USD
平均利益:
2.26 USD
平均損失:
-4.10 USD
最大連続の負け:
5 (-26.07 USD)
最大連続損失:
-42.33 USD (4)
月間成長:
0.93%
年間予想:
11.24%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.51 USD
最大の:
42.33 USD (4.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.77% (42.33 USD)
エクイティによる:
15.08% (215.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|277
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|24K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.94 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +20.95 USD
最大連続損失: -26.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
Valutrades-Real
|3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Sniper Port
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
20%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
37
100%
303
78%
74%
2.05
0.91
USD
USD
15%
1:500