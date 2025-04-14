- 자본
- 축소
트레이드:
320
이익 거래:
250 (78.12%)
손실 거래:
70 (21.88%)
최고의 거래:
25.56 USD
최악의 거래:
-19.19 USD
총 수익:
622.58 USD (53 672 pips)
총 손실:
-311.80 USD (30 781 pips)
연속 최대 이익:
18 (20.95 USD)
연속 최대 이익:
83.53 USD (11)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
75.00%
최대 입금량:
3.46%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
6.28
롱(주식매수):
137 (42.81%)
숏(주식차입매도):
183 (57.19%)
수익 요인:
2.00
기대수익:
0.97 USD
평균 이익:
2.49 USD
평균 손실:
-4.45 USD
연속 최대 손실:
6 (-49.47 USD)
연속 최대 손실:
-49.47 USD (6)
월별 성장률:
2.64%
연간 예측:
32.03%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.51 USD
최대한의:
49.47 USD (4.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.42% (49.47 USD)
자본금별:
15.08% (215.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|320
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|311
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|23K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.56 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +20.95 USD
연속 최대 손실: -49.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
EGlobal-Cent5
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
DooFintech-Live 5
|0.14 × 156
XMGlobal-Real 21
|0.15 × 27
XMGlobal-Real 18
|0.24 × 17
XMGlobal-Real 27
|0.40 × 166
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 378
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
Valutrades-Real
|3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Sniper Port
