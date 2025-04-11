SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mathbot 30k
Vitalie Schimbator

Mathbot 30k

Vitalie Schimbator
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 370 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
534
Kârla kapanan işlemler:
502 (94.00%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (5.99%)
En iyi işlem:
2 641.48 USD
En kötü işlem:
-1 187.25 USD
Brüt kâr:
23 474.14 USD (180 532 pips)
Brüt zarar:
-11 456.81 USD (229 972 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (649.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 651.76 USD (28)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
32.61%
Maks. mevduat yükü:
1.48%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
5.97
Alış işlemleri:
314 (58.80%)
Satış işlemleri:
220 (41.20%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
22.50 USD
Ortalama kâr:
46.76 USD
Ortalama zarar:
-358.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2 013.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 013.44 USD (2)
Aylık büyüme:
9.72%
Yıllık tahmin:
117.95%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
932.51 USD
Maksimum:
2 013.44 USD (5.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.78% (2 013.44 USD)
Varlığa göre:
6.53% (1 898.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 534
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -49K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 641.48 USD
En kötü işlem: -1 187 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +649.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 013.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
MAthbot algo
İnceleme yok
2025.08.29 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 23:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 07:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.11 10:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.11 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
