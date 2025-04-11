- 자본
트레이드:
2 091
이익 거래:
1 991 (95.21%)
손실 거래:
100 (4.78%)
최고의 거래:
11 091.48 USD
최악의 거래:
-5 581.21 USD
총 수익:
73 230.98 USD (881 767 pips)
총 손실:
-35 660.58 USD (844 100 pips)
연속 최대 이익:
152 (2 561.82 USD)
연속 최대 이익:
13 264.88 USD (53)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
56.97%
최대 입금량:
3.25%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
88
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
6.04
롱(주식매수):
1 181 (56.48%)
숏(주식차입매도):
910 (43.52%)
수익 요인:
2.05
기대수익:
17.97 USD
평균 이익:
36.78 USD
평균 손실:
-356.61 USD
연속 최대 손실:
4 (-285.70 USD)
연속 최대 손실:
-5 581.21 USD (1)
월별 성장률:
6.84%
연간 예측:
82.96%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
932.51 USD
최대한의:
6 219.20 USD (13.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.48% (6 219.20 USD)
자본금별:
13.39% (9 684.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2082
|ETHUSD
|8
|XAGUSD
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|38K
|ETHUSD
|-959
|XAGUSD
|163
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|55K
|ETHUSD
|-19K
|XAGUSD
|1.6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11 091.48 USD
최악의 거래: -5 581 USD
연속 최대 이익: 53
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2 561.82 USD
연속 최대 손실: -285.70 USD
MAthbot algo
리뷰 없음
