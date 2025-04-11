СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mathbot Medium RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Medium RR

Vitalie Schimbator
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 370 USD в месяц
прирост с 2025 89%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 921
Прибыльных трейдов:
1 824 (94.95%)
Убыточных трейдов:
97 (5.05%)
Лучший трейд:
11 091.48 USD
Худший трейд:
-5 581.21 USD
Общая прибыль:
71 067.09 USD (822 974 pips)
Общий убыток:
-35 657.45 USD (844 058 pips)
Макс. серия выигрышей:
152 (2 561.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 264.88 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
54.97%
Макс. загрузка депозита:
3.25%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
122
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
5.69
Длинных трейдов:
1 089 (56.69%)
Коротких трейдов:
832 (43.31%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
18.43 USD
Средняя прибыль:
38.96 USD
Средний убыток:
-367.60 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-285.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 581.21 USD (1)
Прирост в месяц:
7.52%
Годовой прогноз:
91.28%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
932.51 USD
Максимальная:
6 219.20 USD (13.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.48% (6 219.20 USD)
По эквити:
13.39% (9 684.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1913
ETHUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 36K
ETHUSD -959
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.5K
ETHUSD -19K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11 091.48 USD
Худший трейд: -5 581 USD
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 561.82 USD
Макс. убыток в серии: -285.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
MAthbot algo
Нет отзывов
2025.08.29 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 23:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 07:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.11 10:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.11 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
