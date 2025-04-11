- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 921
Прибыльных трейдов:
1 824 (94.95%)
Убыточных трейдов:
97 (5.05%)
Лучший трейд:
11 091.48 USD
Худший трейд:
-5 581.21 USD
Общая прибыль:
71 067.09 USD (822 974 pips)
Общий убыток:
-35 657.45 USD (844 058 pips)
Макс. серия выигрышей:
152 (2 561.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 264.88 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
54.97%
Макс. загрузка депозита:
3.25%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
122
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
5.69
Длинных трейдов:
1 089 (56.69%)
Коротких трейдов:
832 (43.31%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
18.43 USD
Средняя прибыль:
38.96 USD
Средний убыток:
-367.60 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-285.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 581.21 USD (1)
Прирост в месяц:
7.52%
Годовой прогноз:
91.28%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
932.51 USD
Максимальная:
6 219.20 USD (13.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.48% (6 219.20 USD)
По эквити:
13.39% (9 684.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1913
|ETHUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|36K
|ETHUSD
|-959
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|ETHUSD
|-19K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11 091.48 USD
Худший трейд: -5 581 USD
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 561.82 USD
Макс. убыток в серии: -285.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
MAthbot algo
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
370 USD в месяц
89%
0
0
USD
USD
77K
USD
USD
37
92%
1 921
94%
55%
1.99
18.43
USD
USD
13%
1:500