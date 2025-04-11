- Incremento
Total de Trades:
1 945
Transacciones Rentables:
1 848 (95.01%)
Transacciones Irrentables:
97 (4.99%)
Mejor transacción:
11 091.48 USD
Peor transacción:
-5 581.21 USD
Beneficio Bruto:
71 517.18 USD (830 763 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 657.45 USD (844 058 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
152 (2 561.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 264.88 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
55.97%
Carga máxima del depósito:
3.25%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
103
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
5.77
Transacciones Largas:
1 107 (56.92%)
Transacciones Cortas:
838 (43.08%)
Factor de Beneficio:
2.01
Beneficio Esperado:
18.44 USD
Beneficio medio:
38.70 USD
Pérdidas medias:
-367.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-285.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 581.21 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.06%
Pronóstico anual:
85.63%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
932.51 USD
Máxima:
6 219.20 USD (13.44%)
Reducción relativa:
De balance:
10.48% (6 219.20 USD)
De fondos:
13.39% (9 684.59 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1937
|ETHUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|37K
|ETHUSD
|-959
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5.3K
|ETHUSD
|-19K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +11 091.48 USD
Peor transacción: -5 581 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 53
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2 561.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -285.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
MAthbot algo
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
370 USD al mes
90%
0
0
USD
USD
78K
USD
USD
38
92%
1 945
95%
56%
2.00
18.44
USD
USD
13%
1:500