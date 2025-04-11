SeñalesSecciones
Vitalie Schimbator

Mathbot Medium RR

Vitalie Schimbator
0 comentarios
Fiabilidad
38 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 90%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 945
Transacciones Rentables:
1 848 (95.01%)
Transacciones Irrentables:
97 (4.99%)
Mejor transacción:
11 091.48 USD
Peor transacción:
-5 581.21 USD
Beneficio Bruto:
71 517.18 USD (830 763 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 657.45 USD (844 058 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
152 (2 561.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 264.88 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
55.97%
Carga máxima del depósito:
3.25%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
103
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
5.77
Transacciones Largas:
1 107 (56.92%)
Transacciones Cortas:
838 (43.08%)
Factor de Beneficio:
2.01
Beneficio Esperado:
18.44 USD
Beneficio medio:
38.70 USD
Pérdidas medias:
-367.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-285.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 581.21 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.06%
Pronóstico anual:
85.63%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
932.51 USD
Máxima:
6 219.20 USD (13.44%)
Reducción relativa:
De balance:
10.48% (6 219.20 USD)
De fondos:
13.39% (9 684.59 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1937
ETHUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 37K
ETHUSD -959
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 5.3K
ETHUSD -19K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11 091.48 USD
Peor transacción: -5 581 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 53
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2 561.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -285.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
MAthbot algo
No hay comentarios
2025.08.29 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 23:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 07:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.11 10:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.11 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mathbot Medium RR
370 USD al mes
90%
0
0
USD
78K
USD
38
92%
1 945
95%
56%
2.00
18.44
USD
13%
1:500
