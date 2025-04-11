シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mathbot Medium RR
Vitalie Schimbator

Mathbot Medium RR

Vitalie Schimbator
レビュー0件
信頼性
38週間
0 / 0 USD
月額  370  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 90%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 945
利益トレード:
1 848 (95.01%)
損失トレード:
97 (4.99%)
ベストトレード:
11 091.48 USD
最悪のトレード:
-5 581.21 USD
総利益:
71 517.18 USD (830 763 pips)
総損失:
-35 657.45 USD (844 058 pips)
最大連続の勝ち:
152 (2 561.82 USD)
最大連続利益:
13 264.88 USD (53)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
55.97%
最大入金額:
3.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
103
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
5.77
長いトレード:
1 107 (56.92%)
短いトレード:
838 (43.08%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
18.44 USD
平均利益:
38.70 USD
平均損失:
-367.60 USD
最大連続の負け:
4 (-285.70 USD)
最大連続損失:
-5 581.21 USD (1)
月間成長:
7.06%
年間予想:
85.63%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
932.51 USD
最大の:
6 219.20 USD (13.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.48% (6 219.20 USD)
エクイティによる:
13.39% (9 684.59 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1937
ETHUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 37K
ETHUSD -959
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 5.3K
ETHUSD -19K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
MAthbot algo
レビューなし
2025.08.29 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 23:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 07:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.11 10:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.11 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Mathbot Medium RR
370 USD/月
90%
0
0
USD
78K
USD
38
92%
1 945
95%
56%
2.00
18.44
USD
13%
1:500
