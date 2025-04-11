- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 928
盈利交易:
1 831 (94.96%)
亏损交易:
97 (5.03%)
最好交易:
11 091.48 USD
最差交易:
-5 581.21 USD
毛利:
71 304.50 USD (825 881 pips)
毛利亏损:
-35 657.45 USD (844 058 pips)
最大连续赢利:
152 (2 561.82 USD)
最大连续盈利:
13 264.88 USD (53)
夏普比率:
0.05
交易活动:
55.97%
最大入金加载:
3.25%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
98
平均持有时间:
13 小时
采收率:
5.73
长期交易:
1 095 (56.79%)
短期交易:
833 (43.21%)
利润因子:
2.00
预期回报:
18.49 USD
平均利润:
38.94 USD
平均损失:
-367.60 USD
最大连续失误:
4 (-285.70 USD)
最大连续亏损:
-5 581.21 USD (1)
每月增长:
7.18%
年度预测:
87.08%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
932.51 USD
最大值:
6 219.20 USD (13.44%)
相对跌幅:
结余:
10.48% (6 219.20 USD)
净值:
13.39% (9 684.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1920
|ETHUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|37K
|ETHUSD
|-959
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|417
|ETHUSD
|-19K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
