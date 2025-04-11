SignaleKategorien
Vitalie Schimbator

Mathbot Medium RR

Vitalie Schimbator
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 370 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 91%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 964
Gewinntrades:
1 866 (95.01%)
Verlusttrades:
98 (4.99%)
Bester Trade:
11 091.48 USD
Schlechtester Trade:
-5 581.21 USD
Bruttoprofit:
71 878.10 USD (837 982 pips)
Bruttoverlust:
-35 657.62 USD (844 100 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
152 (2 561.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 264.88 USD (53)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
55.97%
Max deposit load:
3.25%
Letzter Trade:
59 Minuten
Trades pro Woche:
112
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
5.82
Long-Positionen:
1 113 (56.67%)
Short-Positionen:
851 (43.33%)
Profit-Faktor:
2.02
Mathematische Gewinnerwartung:
18.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
38.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-363.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-285.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 581.21 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.55%
Jahresprognose:
91.55%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
932.51 USD
Maximaler:
6 219.20 USD (13.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.48% (6 219.20 USD)
Kapital:
13.39% (9 684.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1956
ETHUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 37K
ETHUSD -959
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
ETHUSD -19K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11 091.48 USD
Schlechtester Trade: -5 581 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 53
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 561.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -285.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
MAthbot algo
Keine Bewertungen
2025.08.29 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 23:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 07:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.11 10:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.11 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
