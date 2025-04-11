- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 964
Gewinntrades:
1 866 (95.01%)
Verlusttrades:
98 (4.99%)
Bester Trade:
11 091.48 USD
Schlechtester Trade:
-5 581.21 USD
Bruttoprofit:
71 878.10 USD (837 982 pips)
Bruttoverlust:
-35 657.62 USD (844 100 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
152 (2 561.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 264.88 USD (53)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
55.97%
Max deposit load:
3.25%
Letzter Trade:
59 Minuten
Trades pro Woche:
112
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
5.82
Long-Positionen:
1 113 (56.67%)
Short-Positionen:
851 (43.33%)
Profit-Faktor:
2.02
Mathematische Gewinnerwartung:
18.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
38.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-363.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-285.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 581.21 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.55%
Jahresprognose:
91.55%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
932.51 USD
Maximaler:
6 219.20 USD (13.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.48% (6 219.20 USD)
Kapital:
13.39% (9 684.59 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1956
|ETHUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|37K
|ETHUSD
|-959
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|12K
|ETHUSD
|-19K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +11 091.48 USD
Schlechtester Trade: -5 581 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 53
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 561.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -285.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
MAthbot algo
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
370 USD pro Monat
91%
0
0
USD
USD
78K
USD
USD
38
92%
1 964
95%
56%
2.01
18.44
USD
USD
13%
1:500