SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mathbot 30k
Vitalie Schimbator

Mathbot 30k

Vitalie Schimbator
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 370 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
526
Bénéfice trades:
495 (94.10%)
Perte trades:
31 (5.89%)
Meilleure transaction:
2 641.48 USD
Pire transaction:
-1 187.25 USD
Bénéfice brut:
23 345.93 USD (178 679 pips)
Perte brute:
-11 456.44 USD (229 972 pips)
Gains consécutifs maximales:
67 (546.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 651.76 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
31.57%
Charge de dépôt maximale:
1.48%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
115
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
5.91
Longs trades:
309 (58.75%)
Courts trades:
217 (41.25%)
Facteur de profit:
2.04
Rendement attendu:
22.60 USD
Bénéfice moyen:
47.16 USD
Perte moyenne:
-369.56 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2 013.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 013.44 USD (2)
Croissance mensuelle:
9.73%
Prévision annuelle:
118.02%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
932.51 USD
Maximal:
2 013.44 USD (5.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.78% (2 013.44 USD)
Par fonds propres:
6.53% (1 898.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 526
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -51K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 641.48 USD
Pire transaction: -1 187 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +546.50 USD
Perte consécutive maximale: -2 013.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
MAthbot algo
Aucun avis
2025.08.29 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 23:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 07:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.11 10:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.11 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mathbot 30k
370 USD par mois
32%
0
0
USD
55K
USD
24
91%
526
94%
32%
2.03
22.60
USD
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.