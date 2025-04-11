- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
526
Bénéfice trades:
495 (94.10%)
Perte trades:
31 (5.89%)
Meilleure transaction:
2 641.48 USD
Pire transaction:
-1 187.25 USD
Bénéfice brut:
23 345.93 USD (178 679 pips)
Perte brute:
-11 456.44 USD (229 972 pips)
Gains consécutifs maximales:
67 (546.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 651.76 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
31.57%
Charge de dépôt maximale:
1.48%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
115
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
5.91
Longs trades:
309 (58.75%)
Courts trades:
217 (41.25%)
Facteur de profit:
2.04
Rendement attendu:
22.60 USD
Bénéfice moyen:
47.16 USD
Perte moyenne:
-369.56 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2 013.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 013.44 USD (2)
Croissance mensuelle:
9.73%
Prévision annuelle:
118.02%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
932.51 USD
Maximal:
2 013.44 USD (5.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.78% (2 013.44 USD)
Par fonds propres:
6.53% (1 898.70 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|526
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-51K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 641.48 USD
Pire transaction: -1 187 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +546.50 USD
Perte consécutive maximale: -2 013.44 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
MAthbot algo
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
370 USD par mois
32%
0
0
USD
USD
55K
USD
USD
24
91%
526
94%
32%
2.03
22.60
USD
USD
7%
1:500