- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 945
Negociações com lucro:
1 848 (95.01%)
Negociações com perda:
97 (4.99%)
Melhor negociação:
11 091.48 USD
Pior negociação:
-5 581.21 USD
Lucro bruto:
71 517.18 USD (830 763 pips)
Perda bruta:
-35 657.45 USD (844 058 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
152 (2 561.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 264.88 USD (53)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
55.97%
Depósito máximo carregado:
3.25%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
103
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
5.77
Negociações longas:
1 107 (56.92%)
Negociações curtas:
838 (43.08%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
18.44 USD
Lucro médio:
38.70 USD
Perda média:
-367.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-285.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 581.21 USD (1)
Crescimento mensal:
7.06%
Previsão anual:
85.63%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
932.51 USD
Máximo:
6 219.20 USD (13.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.48% (6 219.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.39% (9 684.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1937
|ETHUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|37K
|ETHUSD
|-959
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.3K
|ETHUSD
|-19K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11 091.48 USD
Pior negociação: -5 581 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 53
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 561.82 USD
Máxima perda consecutiva: -285.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
MAthbot algo
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
370 USD por mês
90%
0
0
USD
USD
78K
USD
USD
38
92%
1 945
95%
56%
2.00
18.44
USD
USD
13%
1:500