Vitalie Schimbator

Mathbot Medium RR

Vitalie Schimbator
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 370 USD por mês
crescimento desde 2025 90%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 945
Negociações com lucro:
1 848 (95.01%)
Negociações com perda:
97 (4.99%)
Melhor negociação:
11 091.48 USD
Pior negociação:
-5 581.21 USD
Lucro bruto:
71 517.18 USD (830 763 pips)
Perda bruta:
-35 657.45 USD (844 058 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
152 (2 561.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 264.88 USD (53)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
55.97%
Depósito máximo carregado:
3.25%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
103
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
5.77
Negociações longas:
1 107 (56.92%)
Negociações curtas:
838 (43.08%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
18.44 USD
Lucro médio:
38.70 USD
Perda média:
-367.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-285.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 581.21 USD (1)
Crescimento mensal:
7.06%
Previsão anual:
85.63%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
932.51 USD
Máximo:
6 219.20 USD (13.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.48% (6 219.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.39% (9 684.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1937
ETHUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 37K
ETHUSD -959
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.3K
ETHUSD -19K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11 091.48 USD
Pior negociação: -5 581 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 53
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 561.82 USD
Máxima perda consecutiva: -285.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
MAthbot algo
Sem comentários
2025.08.29 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 23:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 07:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.25 05:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.11 10:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.04.11 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mathbot Medium RR
370 USD por mês
90%
0
0
USD
78K
USD
38
92%
1 945
95%
56%
2.00
18.44
USD
13%
1:500
