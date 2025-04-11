SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BreakZone Robo
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Robo

Agus Wahyu Pratomo
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 83%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
120 (71.85%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (28.14%)
En iyi işlem:
10.27 USD
En kötü işlem:
-15.19 USD
Brüt kâr:
310.08 USD (32 489 pips)
Brüt zarar:
-246.17 USD (24 030 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (29.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.97 USD (11)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
1.12%
Maks. mevduat yükü:
9.15%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
102 (61.08%)
Satış işlemleri:
65 (38.92%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
2.58 USD
Ortalama zarar:
-5.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-21.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.43 USD (2)
Aylık büyüme:
33.81%
Yıllık tahmin:
410.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.95 USD
Maksimum:
40.69 USD (33.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.13% (40.69 USD)
Varlığa göre:
7.65% (7.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 64
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.27 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
ICMarketsSC-Live05
7.05 × 22
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
Weltrade-Live
13.47 × 68
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
3 daha fazla...
EA BreakZone kullanarak işlem yapın


XAUUSD'de işlem yapın

Sıkı stop loss ile BreakOut Stratejisini tek giriş olarak kullanın

Grid, ortalama, martingale gibi tehlikeli bir strateji kullanmayın

Takip edilecek en iyi minimum, en küçük lot 0,01 için 100$'dır
İnceleme yok
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 10:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.13% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BreakZone Robo
Ayda 30 USD
83%
0
0
USD
100
USD
37
100%
167
71%
1%
1.25
0.38
USD
39%
1:500
