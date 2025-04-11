- 成长
交易:
241
盈利交易:
162 (67.21%)
亏损交易:
79 (32.78%)
最好交易:
10.70 USD
最差交易:
-15.19 USD
毛利:
431.13 USD (45 265 pips)
毛利亏损:
-353.14 USD (34 280 pips)
最大连续赢利:
15 (29.28 USD)
最大连续盈利:
42.97 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
1.12%
最大入金加载:
11.76%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
1.92
长期交易:
166 (68.88%)
短期交易:
75 (31.12%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.32 USD
平均利润:
2.66 USD
平均损失:
-4.47 USD
最大连续失误:
5 (-21.49 USD)
最大连续亏损:
-27.43 USD (2)
每月增长:
14.49%
年度预测:
175.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
20.95 USD
最大值:
40.69 USD (33.93%)
相对跌幅:
结余:
39.13% (40.69 USD)
净值:
7.65% (7.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|78
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.70 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +29.28 USD
最大连续亏损: -21.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
使用 EA BreakZone 进行交易 产品：https://www.mql5.com/en/market/product/124930 交易 XAUUSD 使用突破策略单次入场，并设置严格的止损 不使用任何危险策略，例如网格策略、均线策略、马丁格尔策略 最佳最低交易量为 100 美元，最小交易手数为 0.01
