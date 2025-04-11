SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BreakZone Robo
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Robo

Agus Wahyu Pratomo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
51 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 102%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
242
Gewinntrades:
162 (66.94%)
Verlusttrades:
80 (33.06%)
Bester Trade:
10.70 USD
Schlechtester Trade:
-15.19 USD
Bruttoprofit:
431.13 USD (45 265 pips)
Bruttoverlust:
-357.63 USD (34 711 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (29.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
42.97 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
1.12%
Max deposit load:
11.76%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
1.81
Long-Positionen:
167 (69.01%)
Short-Positionen:
75 (30.99%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-21.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.43 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-2.98%
Jahresprognose:
-36.21%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.95 USD
Maximaler:
40.69 USD (33.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.13% (40.69 USD)
Kapital:
7.65% (7.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 242
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 73
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.70 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
noch 4 ...
Handeln Sie mit EA BreakZone


Handeln Sie mit XAUUSD

Nutzen Sie die BreakOut-Strategie mit einem einzigen Einstieg und einem engen Stop-Loss.

Verwenden Sie keine gefährlichen Strategien wie Grid, Mittelwertbildung oder Martingale.

Das beste Minimum beträgt 100 $ für das kleinste Lot von 0,01 $.
Keine Bewertungen
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 10:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.13% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.