Handeln Sie mit EA BreakZone









Handeln Sie mit XAUUSD





Nutzen Sie die BreakOut-Strategie mit einem einzigen Einstieg und einem engen Stop-Loss.





Verwenden Sie keine gefährlichen Strategien wie Grid, Mittelwertbildung oder Martingale.





Das beste Minimum beträgt 100 $ für das kleinste Lot von 0,01 $.