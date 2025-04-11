- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
242
Gewinntrades:
162 (66.94%)
Verlusttrades:
80 (33.06%)
Bester Trade:
10.70 USD
Schlechtester Trade:
-15.19 USD
Bruttoprofit:
431.13 USD (45 265 pips)
Bruttoverlust:
-357.63 USD (34 711 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (29.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
42.97 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
1.12%
Max deposit load:
11.76%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
1.81
Long-Positionen:
167 (69.01%)
Short-Positionen:
75 (30.99%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-21.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.43 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-2.98%
Jahresprognose:
-36.21%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.95 USD
Maximaler:
40.69 USD (33.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.13% (40.69 USD)
Kapital:
7.65% (7.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|73
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10.70 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.49 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
Handeln Sie mit EA BreakZone
Handeln Sie mit XAUUSD
Nutzen Sie die BreakOut-Strategie mit einem einzigen Einstieg und einem engen Stop-Loss.
Verwenden Sie keine gefährlichen Strategien wie Grid, Mittelwertbildung oder Martingale.
Das beste Minimum beträgt 100 $ für das kleinste Lot von 0,01 $.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
102%
0
0
USD
USD
97
USD
USD
51
100%
242
66%
1%
1.20
0.30
USD
USD
39%
1:500