Trade:
167
Profit Trade:
120 (71.85%)
Loss Trade:
47 (28.14%)
Best Trade:
10.27 USD
Worst Trade:
-15.19 USD
Profitto lordo:
310.08 USD (32 489 pips)
Perdita lorda:
-246.17 USD (24 030 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (29.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.97 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
1.12%
Massimo carico di deposito:
9.15%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
102 (61.08%)
Short Trade:
65 (38.92%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
2.58 USD
Perdita media:
-5.24 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-21.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.43 USD (2)
Crescita mensile:
33.81%
Previsione annuale:
410.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.95 USD
Massimale:
40.69 USD (33.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.13% (40.69 USD)
Per equità:
7.65% (7.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|64
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.27 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.28 USD
Massima perdita consecutiva: -21.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|7.05 × 22
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
Weltrade-Live
|13.47 × 68
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Fai trading con EA BreakZone
Fai trading su XAUUSD
Utilizza la strategia BreakOut con ingresso singolo e stop loss stretto
Non usare strategie pericolose come Grid, averaging o Martingala
Il minimo migliore da seguire è $100 per il lotto più piccolo di 0,01
