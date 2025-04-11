SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BreakZone Robo
Agus Wahyu Pratomo

BreakZone Robo

Agus Wahyu Pratomo
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 83%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
167
Profit Trade:
120 (71.85%)
Loss Trade:
47 (28.14%)
Best Trade:
10.27 USD
Worst Trade:
-15.19 USD
Profitto lordo:
310.08 USD (32 489 pips)
Perdita lorda:
-246.17 USD (24 030 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (29.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.97 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
1.12%
Massimo carico di deposito:
9.15%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
102 (61.08%)
Short Trade:
65 (38.92%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
2.58 USD
Perdita media:
-5.24 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-21.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.43 USD (2)
Crescita mensile:
33.81%
Previsione annuale:
410.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.95 USD
Massimale:
40.69 USD (33.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.13% (40.69 USD)
Per equità:
7.65% (7.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 64
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.27 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.28 USD
Massima perdita consecutiva: -21.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
ICMarketsSC-Live05
7.05 × 22
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
Weltrade-Live
13.47 × 68
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
3 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Fai trading con EA BreakZone


Fai trading su XAUUSD

Utilizza la strategia BreakOut con ingresso singolo e stop loss stretto

Non usare strategie pericolose come Grid, averaging o Martingala

Il minimo migliore da seguire è $100 per il lotto più piccolo di 0,01
Non ci sono recensioni
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 02:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 10:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.13% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 10:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BreakZone Robo
30USD al mese
83%
0
0
USD
100
USD
37
100%
167
71%
1%
1.25
0.38
USD
39%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.